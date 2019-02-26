孟晚舟永世不能接班　梁華：扣押她如同替華為「免費廣告」

▲孟晚舟日前獲准保釋，在保安人員陪同下出門。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華遭逮，目前正等候出席3月6日舉行的引渡聽證會。孟晚舟的父親任正非近日接受BBC訪問時表示，她因為沒有技術背景，永生永世不可能做接班人。對於孟晚舟遭逮引發中加關係掀波，華為董座梁華21日接受加國媒體訪問時則稱，「這其實是免費給華為打廣告」。

任正非18日接受英國廣播公司（BBC）記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）專訪，記者問及「您有沒有考慮把您女兒作為接班人？」任正非回答，「她永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。」

任正非談到，孟晚舟被關起來以後，作為父親很心疼，但是已經發生了，就安安心心去走法律道路解決問題。他也提到，「我認為這次的磨難應該對她來說也是人生難得的機會，雖然她個人現在沒有自由，但對公司的業務沒有任何影響。」

▲華為董事長梁華。（合成圖／翻攝自華為官網、CFP）

華為公司董事長梁華21日在多倫多接受18家加國媒體採訪，現場媒體問到「華為的聲譽在西方世界受到影響，尤其是在加中兩國之間有一些不愉快的事情發生，華為準備怎麼做來挽回自己的聲譽，讓加拿大的民眾或者客戶相信你們還是安全、可靠的？」

對此，梁華回應稱，「我認為這對我們公司的聲譽沒有負面影響，這其實是免費給華為打廣告。」他也強調，現在全球都知道美國在號召其盟友打壓、排擠華為，全球人都知道華為，知道美國這麼強大的國家非常關注華為。

梁華也重申，排擠華為並不能解決網路安全和隱私保護問題，「我建議政府、運營商、設備供應商和其他專業的公司共同合作，制定統一的網路安全標準、認證、測試機制以及網路保障機制，這一點至關重要。」

梁華表示，華為只是一家設備供應商，並不擁有客戶訊息和網路，因為網路和用戶訊息都在運營商手裡，「我們提供的設備也經過了運營商和政府主導的嚴格的網路安全審查，只有當客戶有需求時，並且在運營商授權的情況下，我們才會提供必要的技術服務。」

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