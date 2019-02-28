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多國與華為簽「5G合作協議」　陸外交部讚合理選擇

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▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為近日發表摺疊新機。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

世界移動通訊大會（Mobile World Congress）25日到28日在西班牙巴塞隆納舉行，5G產品成為熱點。在大會期間，華為成為各方關注焦點之一，馬來西亞、印尼等多國企業也與華為簽訂合作協議；對此，大陸外交部發言人陸慷今（28）日在例行記者會上表示，事實證明，世界上多數國家能夠獨立作出符合國家利益的政策選擇。

由於美國近年來頻打大陸通訊巨擘華為公司，稱其5G建設可能會威脅國家安全，甚至呼籲盟國避免使用華為設備。在美國的遊說下，由美、英、澳、新、加組成的情報共享體系「五眼聯盟」（Five Eyes）也相繼禁用華為設備。

▲▼華為,2019世界行動通訊大會。（圖／達志影像／美聯社）

▲「2019世界行動通訊大會」25日到28日在西班牙巴塞隆納登場。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部今天舉行例行記者會，發言人陸慷在會上表示，在全球移動大會上，華為公司同有關國家政府、行業和企業等各界進行非常專業的對話，多國企業與華為簽訂了合作協議。他也說道，華為也表示在全球已和超過30家運營商簽訂了5G商用協議，5G基站全球發貨量超過40000個，並持有2500多項5G專利。

陸慷強調，這再次證明，這個世界上多數國家還是能夠獨立作出符合國家利益的政策選擇的，多數企業還是致力於維護公平公正的市場環境的。

面對美方打壓華為公司5G設備，陸方一直都是堅守立場。大陸外交部發言人耿爽日前就提到，「在全球化時代沒有哪一個國家可以脫離世界獨立發展，也沒有哪一項技術的開發與應用可以拒絕合作，中方將繼續秉持共商、共建、共享的原則，和各方共同把握新一輪科技革命帶來的巨大發展機遇，加強包括5G在內的科技交流與合作，努力實現共同發展，互利共贏。」

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：華為,合作協議,5G建設,大陸外交部,陸慷,五眼聯盟

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