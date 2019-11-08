比爾蓋茲：美中不必對立　華為該開放原始碼給各國檢測

▲比爾蓋茨說，應該使用客觀測試來確定華為等公司是否構成安全風險。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）認為，應消除美、中在高科技領域對立的偏執想法，而且試圖阻止中國研發創新技術是不符合現實的。由於兩國間的不信任已影響留美的中國工程師及學生，他建議華為可以像微軟一樣，提供原始碼給各國測試，產品才會讓人安心。

川普曾對中國大型科技公司提出國安方面的顧慮，其中包括華為。今年5月，美國商務部將華為列入貿易黑名單，限制企業向他們出售重要技術。

蓋茲在紐約時報舉辦的DealBook大會中表示，「就像其他商品一樣，華為也該接受客觀的檢測，不必不理智的認為來自中國的事物都有害」，美中應該善用雙方的優勢。

▲美國要向信任的供應商購買用於第五代無線網絡的新設備，而華為不在名單中。（圖／華為Mate 30 Pro、iPhone 11 Pro／記者洪聖壹攝）

蓋茲說，微軟已將Windows 原始碼開放給各國測試，產品也讓各國放心，華為或許能用相同的做法建立信任。

事實上，兩國間的不信任也影響到來自中國的工程師。今年5月，電氣與電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers）禁止研究人員與華為互動，不過幾天後這項命令就被撤除。6月時，美國縮短部分高科技領域中國留學生的簽證期限，從5年減少至1年。