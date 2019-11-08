　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比爾蓋茲：美中不必對立　華為該開放原始碼給各國檢測

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼比爾蓋茲。（圖／路透）

▲比爾蓋茨說，應該使用客觀測試來確定華為等公司是否構成安全風險。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）認為，應消除美、中在高科技領域對立的偏執想法，而且試圖阻止中國研發創新技術是不符合現實的。由於兩國間的不信任已影響留美的中國工程師及學生，他建議華為可以像微軟一樣，提供原始碼給各國測試，產品才會讓人安心。

川普曾對中國大型科技公司提出國安方面的顧慮，其中包括華為。今年5月，美國商務部將華為列入貿易黑名單，限制企業向他們出售重要技術。

蓋茲在紐約時報舉辦的DealBook大會中表示，「就像其他商品一樣，華為也該接受客觀的檢測，不必不理智的認為來自中國的事物都有害」，美中應該善用雙方的優勢。

▲iPhone 11 Pro與華為Mate 30 Pro黃山宏村日夜拍對決 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲美國要向信任的供應商購買用於第五代無線網絡的新設備，而華為不在名單中。（圖／華為Mate 30 Pro、iPhone 11 Pro／記者洪聖壹攝）

蓋茲說，微軟已將Windows 原始碼開放給各國測試，產品也讓各國放心，華為或許能用相同的做法建立信任。

事實上，兩國間的不信任也影響到來自中國的工程師。今年5月，電氣與電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers）禁止研究人員與華為互動，不過幾天後這項命令就被撤除。6月時，美國縮短部分高科技領域中國留學生的簽證期限，從5年減少至1年。

ET快訊
吳佩慈947億皇宮飯店爆「200台技師被逼離職」！157人困
台中「母子3裹屍案」同居男友涉重嫌　彰化網咖落網
羅小白宣布嫁大13歲男友　花1年證明「年齡不是問題」爸媽終點
女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖　他秒報警..曝恐怖
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

Apple火速推出iOS 13.2.2更新 ！ 修復「殺後台」問題

貿易戰大進展！美、中同意「分階段」取消部分加徵關稅

比爾蓋茲：美中不必對立　華為該開放原始碼給各國檢測

演講被打斷！紐西蘭25歲議員「一個單字」狠嗆　資深前輩全啞口

印尼巴淡島渡假村木橋倒塌　新加坡18遊客摔下落海

伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

玻利維亞示威者「強逼市長赤腳」路面拖行　剪她頭髮、潑紅漆

老公浮潛後失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認戒收屍！

音樂教室變成她惡夢！　15歲眼盲少女遭2狼師輪流性侵2個月

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

比爾蓋茲：美中不必對立　華為該開放原始碼給各國檢測

演講被打斷！紐西蘭25歲議員「一個單字」狠嗆　資深前輩全啞口

印尼巴淡島渡假村木橋倒塌　新加坡18遊客摔下落海

伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

玻利維亞示威者「強逼市長赤腳」路面拖行　剪她頭髮、潑紅漆

老公浮潛後失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認戒收屍！

音樂教室變成她惡夢！　15歲眼盲少女遭2狼師輪流性侵2個月

「歐洲城」千億開發計畫喊停！中法共同出資　馬克宏：不合時宜

美智庫打臉「中國檯面下網路戰」：假訊息難影響台灣大選！

白宮貿易顧問否認美中取消關稅：只有川普能決定！

台積電跌逾1%　台股收盤下跌27點失守11600點

降血糖藥優生速克糖錠「成分不符規格」6批號啟動回收

百萬名車違規拒檢！警攔查「車窗敲不破」　尷尬繞道改敲別片窗逮人

高雄12月辦罷韓遊行！陳其邁：市民找不到市長自然有反彈

《金家好媳婦》男星宣布加入2020選戰！　6年前鬥毆秦楊黑歷史起底

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

雲林鎮南國小　千人壯觀排字製MV

反賄選不分你我　新住民作伙來…檢舉獎金高

國小主任批韓國瑜遭「罰寫」 陳其邁：不該要求公務員政治表態

「有本事再出來選！」郭新政、盛竹如挨告　2人狂嗆羅淑蕾

精壯男認識絲襪妹3天約出門！ 掏「乖乖水」餵下...1年得手400次

國際熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

東加海底火山爆發　造出全新島嶼

台灣勞工赴「塞班島蓋飯店」遭無預警解雇

可置換GG　英推出跨性別性愛娃娃

美中證實加徵關稅取消　美股漲

2男登山繩索繫一起　墜崖300米亡

即／北海道自駕載7人　台女昏迷3傷

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

傳APEC峰會明年1月美國登場

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

迪士尼公主遭噁男「襲胸」當場嚇哭

伊朗5.7地震強襲3死　狂晃10秒

更多熱門

相關新聞

小熊倒在路中　她心碎目睹熊媽救兒

小熊倒在路中　她心碎目睹熊媽救兒

美國佛州一名女子開車時目睹到令人心碎的一幕，一群熊家族一起過馬路時，最年幼的小熊不幸被汽車撞到，只見熊媽媽不顧自身安危站在馬路中央，想要把對方叼到路旁比較安全的地方，畫面令她看得十分揪心，激動哭喊「天啊，小熊被撞了，快把你的寶寶救走吧，我從來沒看過這樣的事情。」

白宮貿易顧問否認美中取消關稅

白宮貿易顧問否認美中取消關稅

路透：白宮顧問團反對取消關稅

路透：白宮顧問團反對取消關稅

中國7大罪惡　白宮顧問：3階段協議解決

中國7大罪惡　白宮顧問：3階段協議解決

美企被控非法販售中國製監控設備給美軍

美企被控非法販售中國製監控設備給美軍

關鍵字：

比爾蓋茲華為微軟北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面