▲ 川普搭機離開越南。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

川普總統今天結束在越南河內的第二次「川金會」行程,搭機返回美國,但雙方並沒有達成任何協議。川普離開前在推特發表訪問越南的剪輯影片,並感謝越南國家主席阮富仲、總理阮春福的款待。但他對北韓或金正恩卻隻字未題。

▼感謝本周在河內的慷慨東道主:阮富仲主席、阮春福總理,以及優秀的越南人民!

THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam! pic.twitter.com/AMqF0dfRhP