柯文哲高雄住一晚　1日訪陳水扁、「柯韓會」仍是未知數

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲228再戰一日雙城，當晚留宿高雄，1日早上安排企業早餐會，下午拜訪前總統陳水扁，晚上則到屏東看燈會，中間行程空檔是否與高雄市長韓國瑜碰面備受關注。

柯文哲此次「一日北高自由車活動」分成兩段進行，早上6點30分先從台北關渡宮出發，10點多抵達新竹代天府後，就搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動，傍晚再搭乘高鐵南下嘉義，到台南後繼續騎鐵馬停靠台南711明和店、高雄中油梓官站，終點站則是高雄物產館，晚間入住蓮潭會館。

柯文哲1日上午將與600多位商界人士餐會，下午結束後將親自登門拜訪陳水扁。據陳水扁表示，兩人見面只是想聊聊回憶錄出版的事，與總統選舉無關。

柯文哲晚間將在屏東縣長潘孟安陪同下參觀台灣燈會；至於萬眾矚目的「柯韓會」日前傳出破局，柯文哲話說得保守，「有見面就是有，沒有見面就是沒有」，到時侯就知道，而韓國瑜則斬釘截鐵表示，目前並未安排這個行程。

韓國瑜出訪星馬後昨返台，談到2020及雨柯文哲間的關係，以「美女互看」比喻，稱如果兩個美女看對方是是世界上最惡毒的眼神，「不曉得他（指柯）現在怎麼看我」，笑說「我現在都不太敢看他」。