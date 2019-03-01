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柯文哲高雄演講「笑而不答」　一日雙城重頭戲「柯扁會」將登場　

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▲台北市長柯文哲一日雙城，重頭戲「柯扁會」將在1日下午登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲一日雙城，重頭戲「柯扁會」將在1日下午登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北市長柯文哲228當天，騎單車一日雙城大約晚間十點半抵達左營蓮池潭，1日一大早就來到高雄鹽埕一家飯店進行演講，妻子陳佩琪也陪同，不過面對記者詢問任何問題，柯文哲都沒有回應就快步來到會場，在這場演講完以後，預計下午一點半將要跟前總統陳水扁碰面，至於會聊什麼，是否有關於總統大選的事，格外受到關注。

柯文哲大約是在1日上午十點抵達飯店大門口，一下車就受到群眾熱烈歡迎，而等待多時的記者也立刻靠了上去，柯文哲面帶微笑跟群眾一一打招呼，但是面對記者緊靠在旁邊的提問，柯文哲一句話都沒有回答，記者提問：「是否有跟康裕成見面有聊了什麼」、「韓國瑜市長說跟您見面會變成美女與野獸，你怎麼看」、不過柯文哲都沒有回答，只有講了一句：「這樣怎麼走路」。

▲台北市長柯文哲一日雙城，重頭戲「柯扁會」將在1日下午登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪也陪同出席高雄演講。（圖／記者吳奕靖攝）

來到五樓的演講會場，柯文哲也受到包圍，就有記者想要再度靠近採訪，不過立刻遭到主辦單位婉拒，希望在演講結束後統一再行答覆，而柯文哲這次一日雙城的活動，主要備受關注的是在1日下午，要跟前總統陳水扁見面，「柯扁會」當中會不會談到有關2020的總統大選問題，屆時將會明朗。

▲台北市長柯文哲一日雙城，重頭戲「柯扁會」將在1日下午登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲一日雙城，重頭戲「柯扁會」將在1日下午登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：柯文哲,陳水扁,柯扁會,一日雙城,韓國瑜,總統,選舉,台北市長

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