華為否認竊取商業機密等10罪　2020年3月2日西雅圖開審

▲華為否認竊取商業機密等罪名。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國政府先前控告大陸通訊巨擘華為23項罪名，其中10項於西雅圖法院起訴，包含竊取商業機密、電訊詐騙及妨礙司法公正等。此案在昨日（2月28日）進行答辯程序，華為對於上述指控均未認罪，法院最終判定，案件訂在2020年3月2日舉行審訊。

據《The Star》報導，在西雅圖起訴的罪名涉及Huawei Device Co與Huawei Device USA Inc，它們涉嫌在2012年竊取一項稱作「Tappy」的智慧型手機機器人技術，構成電匯詐騙和妨礙司法等罪名。據悉，這項技術用在T-Mobile內部，當年華為工程師拍下Tappy照片、測量機器人零件，甚至偷走機器人手臂的一部分。

但華為先前曾表示，與T-Mobile的訴訟早在2017年已解決，當時陪審團認為，T-Mobile並無任何因竊密而造成的損失；此外，涉事員工的行為是出於個人意願，也早已被解僱。

報導也提到，加拿大政府最晚將在今（1）日決定，是否應美方要求展開對孟晚舟的引渡程序。華為昨日以署名華為高級副總裁陳黎芳刊登全版公開信，指美國政府對華為存在一定誤解，呼籲民眾關注事實真相。

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