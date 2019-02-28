5G手機將比4G更便宜！　中國聯通研究院：明年就會降價

▲華為「Mate X」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著華為發布5G摺疊螢幕手機，要價高達2299歐元（新台幣8萬元）。面對民眾「什麼時候才能買得起5G手機」的疑問，中國聯通研究院院長張雲勇28日表示，價格預計到明年此時能回到現在4G手機幾千元（人民幣）的水平；5G手機資費只會比4G逐漸便宜。

據《中新社》報導，在人民政協報第19期財經智庫沙龍上，張雲勇展示了兩部5G手機。他表示，預計在今年下半年就能夠買到5G手機，5G手機價格預計到明年此時能回到現在4G手機幾千元（人民幣）的水平；5G手機資費只會比4G逐漸便宜，不會比4G更貴。

此外，對於未來5G手機是否都這麼貴這一問題，華為無線終端晶片業務部副總經理王孝斌日前表示，5G剛開始加上折疊螢幕導致機器價格比較高，這並不意味著未來5G手機整體價格都比較高，隨著規模擴大和技術成熟後，5G手機價格會慢慢降下來。

▲2019全國兩會新聞中心實現「5G全覆蓋」。（圖／中新社）

《新華社》指出，當前，全球移動通信網絡正面臨從4G向5G過渡的關鍵時刻，5G具有速度高、反應快、容量大等特點，有助大幅提升溝通效率，在與其他行業結合後，能夠加速產能轉換與技術創新；5G的到來將為社會發展和人類生活帶來重大變革。

目前，在5G標準版本中，中國企業佔有重要份額，並在大規模天線、超密集組網、車聯網等關鍵技術方面具備領先優勢。中國有可能成為最先實現5G商用的國家之一。

對於所謂因「安全原因」而對中企採取壓制的做法，業界廣泛表示，網絡安全的未來應該取決於事實而非臆斷和憑空指摘。歐盟委員會警告「不要在片面分析事實的基礎上」做出決定。