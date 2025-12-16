賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

▲民進黨立委提案連署。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德15日發表談話，批評國會「濫權立法」，更提到「在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的行為除罪化」。對此，媒體人黃揚明今（16日）指出，「明定情節輕微且金額在五萬元以下者，得減輕或免除其刑」該案由20位綠委提案連署、還有一個版本是貪污1萬以下除罪，兩案合計超過30位綠委提案連署。他大酸，原來，在賴總統眼中，這些立委都是「在野黨」，難怪「在野獨裁」。

總統賴清德15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，他也批評國會「濫權立法」，更提到「在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障」。

對此，黃揚明表示，昨天賴清德總統提及「在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責...」，有網友補充這個提案版本，就貼出來分享一下：

案由「明定情節輕微且金額在新臺幣五萬元以下者，得減輕或免除其刑」

提案立委：賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄

連署立委：郭國文、蔡易餘、王正旭、黃秀芳、陳秀寳、沈伯洋、王義川、李柏毅、李昆澤、徐富癸、林月琴、黃捷、范雲、吳思瑤、王美惠、郭昱晴、陳培瑜

黃揚明大酸，原來，在賴總統眼中，這些立委都是「在野黨」，難怪「在野獨裁」，另外，還有一個版本是貪污1萬元以下除罪的，兩案合計超過30位民進黨立委提案、連署，過半數喔，國民黨立委有不代表民進黨立委沒有。

