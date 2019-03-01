「印堂發黑有死劫」押地當寶求改運　傾家蕩產才知遇神棍

▲陳婦因拜拜結識「蘇蘭」，她向陳婦說「你印堂發黑、氣色不佳，可能面臨死劫」並表示有認識一名道行高深的法師，可幫忙作法事祭改，轉運逃過死劫。（圖為示意圖，與新聞事件無關／翻攝pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

71歲陳婦2018年10月到新竹市區小宮廟拜拜，結果自稱法號「蘇蘭」的女子搭訕，當著她面說「你的印堂發黑、氣色不佳，若不好好處理祭改，會有死劫」，讓陳婦嚇壞，並在她引薦下，讓一名道行高深的法師以高額代價為她作法，前後付出5百多萬元，搞到傾家蕩產才知道遭詐；警方上週埋伏，趁陳女與「蘇蘭」接觸時逮捕林女。

警方調查，「蘇蘭」是62歲林婦，她利用假宗教作法會、祭改的方式斂財。2018年10月林女搭訕在廟裡拜拜的陳婦，沒想到一見到就說「你的印堂發黑、氣色不佳，若好好處理，運勢會很差，有可能面臨死劫」，並表示認識一名道行高深的法師，可以幫忙法事祭改，轉運逃過死劫。

▲警方受理後打算將計就計，讓陳女答應林女邀約，將一筆現鈔裝入紙袋內，並到面交地點埋伏，趁雙方交易時現身，逮捕林婦。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

警方指出，這名法師每隔一段時間就會利用辦各式法會的名義，透過林婦聯絡陳女，商談法會事項與祭改金額，並要求陳婦付錢，上當的陳女對林女的話深信不疑，以為只要交款即能自己與家人求平安，陸續典當珠寶黃金等貴重物品，連土地都拿去抵押，去年11月面交5次就付500多萬元，弄到傾家蕩產，讓她欲哭無淚。

「不交錢，就會死！」陳婦向警方泣訴，每次林婦與法師辦法會，都找藉口拒絕她前往，事後也不告知法會辦得如何。她直到兩週前接獲林婦來電，要求再給98萬元才完成儀式，「否則會死」，陳婦驚覺受騙，報警求助，怒控林婦詐欺並附帶民事求償。

警方受理後打算將計就計，讓陳女答應林女邀約，將一筆現鈔裝入紙袋內，並到面交地點埋伏，趁雙方交易時現身，逮捕林婦。

林女矢口否認曾向林女詐騙，不但對案情都以「不知情、不知道、不是事實」回應，還反咬是陳女看見她身上的玉珮，又覺得她氣色好，想學她，才介紹陳婦結識法師，不過警方認為供詞避重就輕，全案依詐欺罪嫌法辦，擴大查辦是否有無其他人受害。

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