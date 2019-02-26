悚！女童吃熱狗跳彈跳床　下秒竹籤「貫穿口腔」插進腦幹

▲牙籤貫穿女童口腔，進入腦幹。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者朱世凱／綜合報導

年幼的孩子拿著竹籤等尖銳物品走動或跑動時，家長一定要特別留心。湖北省巴東縣一名女童24日下午，在當地一個遊樂場內邊吃熱狗邊跳彈跳床，沒想到一時沒站穩整個向前跌倒，竹籤順勢從口腔內筆直插進頭顱內，並刺穿腦幹。醫生趕緊搶救，最後才順利拔出竹籤，目前，女童病情已暫時穩定，轉入普通病房。

據《楚天都市報》報導，女童24日傍晚大約6點左右被送到宜昌市中心人民醫院，當時她的面色完全蒼白，四肢麻痺，只剩一小截竹籤露在嘴巴外面；爸媽則緊握女童小手，在一旁不停地安慰。醫生透過電腦掃描檢查後發現，竹籤已經穿過女童頸部寰樞關節的間隙，並刺穿腦幹深入小腦。

▼孩童手持尖銳物品時，家長都該格外注意。（圖／達志影像／美聯社）

醫院神經外科副主任醫生羅然表示，腦幹是掌管人體呼吸循環的中樞，這地方若受傷的話，會導致呼吸循環衰竭，嚴重的話還可能當場喪命。他也說，女童的情況十分危及，若再拖延下去或是稍有不慎，可能引發顱內出血、腦水腫甚至顱內感染等併發症導致死亡。

據悉，當醫護人員看見這種狀況時，立刻召集各科專家會診並替女童進行手術，所幸手術相當成功，目前女童已轉回普通病房，不過因為受傷位子十分罕見，醫生擔心竹籤如果是受到污染的，仍有可能引發顱內感染、顱內出血、腦脊液滲漏等風險，因此持續觀察情況。

網友看完後表示，「父母應該要負最大責任，怎麼能讓女童邊吃邊跳」、「這輩子不敢再吃熱狗了」、「感覺超痛...」、「當父母前應該先考智商」、「願女童早日康復」。