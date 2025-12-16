　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

▲▼ 麗寶樂園,親子農場,耶誕購,路跑演唱會,免費入場。（圖／麗寶樂園提供）

▲添好運「聖誕愛我好運餐」四人2,525元起。（圖／麗寶樂園提供）

圖、文／麗寶樂園提供

麗寶樂園渡假區年末活動滿滿，「美樂地親子農場」試營運，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩椅與住宿券；12/20-12/21集結玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半、超人力霸王等卡司的「Hahababy擁抱點點路跑」演唱會，不參加路跑也能免費欣賞，一起來麗寶樂園渡假區享受精彩演出。

位於麗寶樂園探索世界園區內、達2,000坪的「美樂地親子農場」，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物，農場分為五大動物互動區，近距離體驗餵食超療癒。即日起至2026年1月22日歡慶試營運，探索世界遊客可免費入場美樂地親子農場。非樂園遊客，試營運期間農場門票只要199元(原價399元)。

迎接耶誕節，麗寶OUTLET推出「耶誕購」活動，當日館內累計消費滿3,000元即可抽按摩椅、福容飯店住宿券等好禮，多家品牌聯合推出優惠，包括城企家族女裝品牌六年來首次舉辦的全台獨家年度清倉拍賣，包括Dailo、MASTINA、MOSS CLUB多個品牌全面出清1折起。

除了服飾品牌祭好康，主題餐廳也增加生力軍！日式炸豬排名店勝博殿將於12月23日開幕，1月5日前推出聖誕跨年雙人套餐, 點購即贈品牌限定提袋乙個(限量送完為止)。莫凡彼則推出「聖誕浪漫饗宴」雙人1,388元起、添好運「聖誕愛我好運餐」四人2,525元起、海岸線「耶誕星光饗宴」雙人1,980元起。麗寶OUTLET還有許多聖誕布置，創造濃厚節慶氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1、全家限今天10元多1杯

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1、全家限今天10元多1杯

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈！背後原因曝

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

金佳垠開箱粉絲禮物　驚見「已拆封餅乾」

消費熱門新聞

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

佛蒙特咖哩不只有甜味！

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

更多熱門

相關新聞

麗寶OUTLET週年慶開跑　GAP大學T獨家699

麗寶OUTLET週年慶開跑　GAP大學T獨家699

麗寶OUTLET MALL週年慶即將登場！祭出全館最強優惠與獨家折扣，「JIEYUN名品展售會」推出精品包週週競標活動，最低1元起。集結史上最殺折扣，包括MICHAEL KORS防刮皮革斜背包原價22,300元，特價只要3,980元等同於1.8折、MONTBLANC太陽眼鏡2.8折，特價3,980元(原價13,800元、限量10支)，都是麗寶獨家優惠商品。

連假玩麗寶樂園　送「大桶COLD STONE冰淇淋」

連假玩麗寶樂園　送「大桶COLD STONE冰淇淋」

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

發票中178任2碼「玩樂園178元」

發票中178任2碼「玩樂園178元」

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

關鍵字：

麗寶樂園親子農場耶誕購路跑演唱會免費入場

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面