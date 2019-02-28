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誰說陳筱諭没大人助選　3「市長」陪同菜市場拜票

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▲台南市第二選區立委補選選人陳筱諭，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第二選區立委補選選人陳筱諭，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨府院黨高層2月27日陪同郭國文到台南麻豆拜票，陳筱諭28日上午隨即回防，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票，努力深耕到最底層，鄉親們對前鎮長陳彰茂帶著女兒陳筱諭到訪，更是熱情回應，強調一定要讓在地女兒當選立委。

▲台南市第二選區立委補選選人陳筱諭，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭28日上午在第3菜市場會長馮昆生、第5菜市場會長黃耀賢、中央菜市場會長郭清竹，及全區所有里長陪同下，一起到麻豆各市場徒步掃街拜票，沿街受到民眾及攤販熱情歡迎。惠美肉粽店老闆娘見到陳筱諭，立即送上一串粽子，預祝陳筱諭「包中」立委，陳筱諭也感謝鄉親的加持，允諾當選後一定盡心盡力為鄉親服務！

▲台南市第二選區立委補選選人陳筱諭，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於民進黨27日中常會後麻豆掃街拜票動作，當地里長和菜市場會長都看不下去，麻豆區里長聯誼會會長吳建霖，當晚就主動召集20里里長，甚至連落選的里長也都站出來，大家盡釋前嫌，表明一定要團結起來支持陳筱諭。

▲台南市第二選區立委補選選人陳筱諭，由第3、第5及中央市場3位「市長」，以及麻豆區全區里長陪同，沿街逐戶拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

很多麻豆鄉親見到前鎮長陳彰茂，帶著女兒陳筱諭來拜票，鄉親都說以前從來没見過民進黨這些大官，選前才來拜訪要握手，讓人感到既陌生又尷尬，基於麻豆人的禮貌，也只能微笑跟他們打招呼，這樣的選前拜會，怎麼可能拉得到票。麻豆人都說，要挺也要挺在地自己的女兒，只有陳筱諭最了解在地人的生活，自己的立委席次當然要留給自己人。

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關鍵字：市長,陳筱諭,菜市場,拜票

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