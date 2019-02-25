麻豆代天府王五爺加持陳筱諭抽中5號　籲棄新潮流保台灣派

▲台南市立委補選2月25日完成抽籤作業，陳筱諭抽中5號，並喊出「棄新潮流，保台灣派」全力支持陳筱諭，讓台南立委補選戰役，出現新局面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選2月25日完成抽籤作業，正式宣告選戰進入下半場決戰時刻，抽中5號的陳筱諭表示，眼見新潮流人選不堪韓流一擊而節節敗退，在地支持阿扁總統的深綠勢力已決定介入戰局，並喊出「棄新潮流，保台灣派」全力支持陳筱諭，讓台南立委補選戰役，出現新局面！

陳筱諭隨後趨車前往台南第2選區展開車隊掃街，告知鄉親3月16日記得票投在地女兒5號陳筱諭。

台南市選委會上午舉辨候選人號次抽籤作業，第1位登記參選的陳筱諭首先上台抽出5號籤，脫口喊出「五福臨門」。陳筱諭說，她3月2日上午要在麻豆代天府五王廟舉辦競選總部成立大會，所以在號次抽籤前，先到代天府向五府千歲請示自己可能抽到的號次，一連抽了好幾次，都出現5號，代表五王爺決定在這場選戰中，為陳筱諭護法加持。没想到25日正式抽籤，真的一舉抽中5號。

陳筱諭指出，民進黨為了搶下台南第2選區立委席次，前後動員了府院黨高層，包括前院長賴清德、副院長陳其邁、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦以及新潮流各地民代都齊聚台南助陣造勢，但是郭國文的民調絲毫未見起色，顯見在地選民討厭新潮流力道之強烈與拼經濟的迫切。

陳筱諭表示，新潮流的貪婪猙獰，不只是在這次立委補選黨內提名的黑箱作業，迫使她退黨參選，包括台南市議長選舉挫敗，到席捲全台的韓流風潮，都是新潮流為了爭權奪利掀出來的淊天民怨。其實，更早之前，小英總統上任時，綠營支持者期盼已久的特赦陳水扁，也因為新潮流從中阻撓無疾而終！

陳筱諭說，新潮流最怕阿扁的東山再起，怕阿扁阻擋他們繼續巧取豪奪，才會在背後阻撓特赦阿扁。唯有把新潮流這個政治亂源連根拔除，公平正義才得以伸張，社會才能大和解。

陳筱諭指出，近日有媒體公布立委補選民調，表面看似綠營分裂，實則突顯新潮流「整碗捧」的貪婪惡果。所幸，這場選戰即將出現逆轉，阿扁總統的深綠勢力，為了力保綠營的民主根苗，已經決定加入戰局，支持沒有政黨利益、派系利益的陳筱諭，他們也呼籲台南鄉親，放棄新潮流，保住台灣派！唯有陳筱諭這種勇敢改革的正港台灣派，才有足夠的能量與韓流一較高下！

陳筱諭重申指出，台南人重情重義，雖然在藍綠不同立場的人，對阿扁總統有不同評價，但是台南人都感念阿扁總統對故鄉的貢獻，此時藍綠兩黨都高喊不要談政治，全力拼經濟。那特赦阿扁，就是這個社會邁向和解、台灣人大團結的第一步。