藍綠輪訪麻豆代天府找神明背書？　陳筱諭：選民自會評斷

▲立委補選候選人陳筱諭說，台南麻豆代天府，最近成為藍綠立委候選人熱門參拜處，相信選民自有評斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南麻豆代天府，最近成為藍綠立委候選人熱門參拜處，立委補選候選人陳筱諭說，國民黨幫忙賣100個貨櫃的文旦柚，要請五王爺見證；民進黨行動中常會27日也移師麻豆代天府召開，還向五王爺上疏文表明黨內初選公平公正，五王爺長年護祐當地居民，民眾拜拜是祈求平安，從没聽說有人要神明背書？相信選民自有評斷！

台南市二選區立委補選局勢變動迅速，民進黨中常會27日移師台南麻豆代天府召開，黨主席卓榮泰向五王爺上疏文表示初選公平公正，陳筱諭說，民進黨現在的種種舉動，都說明了韓流入侵後，新潮流人馬軍心潰散，選情堪憂，否則黨中央不會動作頻頻。

對於民進黨中常會移師麻豆代天府召開一事，陳筱諭開心地說，她參加民進黨黨內初選，遭到黑箱作業排除抵制後，一直找不到人幫她主持公道，心中委屈始終難平，没想到民進黨竟會到她最熟悉的麻豆天府召開中常會，冥冥中似乎自有一股神力暗助，似將平反她所受的不平待遇！

陳筱諭強調，民進黨黨中央遲遲不公開黨內初選的「諮詢式」民調以昭公信，卻選擇在神明面前上疏文，這不是顯得更心虛嗎？另外，過去從來也没有人會來代天府五王爺這邊說保證要賣100個貨櫃的文旦柚。現在，不分藍綠都跑來代天府，根本都是政客的行為。

陳筱諭說，郭國文現在一直說他不是新潮流、一例一休不是他推動的，根本都是在胡說，勞動部政務次長就是政務官，就是負責推動執政黨的政策，為什麼敢當官，責任卻不敢擔？他不是新潮流，誰是新潮流？為什麼有錯不承認，還要一直硬拗呢？

陳筱諭指出，麻豆代天府旁設有十八層地獄實境，其中第十七層「拔舌地獄」就是專門整治製造謠言搬弄是非者。她奉勸這些政客，如果推動政策有錯，都可以跟五王爺秉告，相信五王爺都會給予更正的機會。麻豆代天府五王爺神威顯赫，長年護祐在地百姓，即使外地善男信女前來參拜，只要心誠念正，五王爺也必定予以保祐。

陳筱諭表示，新潮流綁架了民進黨，如今將中常會移師麻豆代天府召開，還想進一步綁架台南，相信在神明護祐下，台南人自有主張，不會輕易讓新潮流給綁架，人在做，天在看，3月16日投票結果就交由選民定奪。