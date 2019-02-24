台南「最強村姑」陳筱諭籲　「特赦阿扁」社會邁向大和解

▲台南第二選區立委補選參選人陳筱諭主張特赦阿扁總統，當做社會邁向大和解的第一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南第二選區立委補選，藍綠兩黨都提出拚經濟口號，無黨籍候選人陳筱諭則認為，他們的拚經濟都只是嘴巴上說說，骨子裡還是在惡鬥拼政治！她強調，只有社會大和解，台灣才有可能團結一起拚經濟，所以，她主張把「特赦阿扁總統」當做社會邁向大和解的第一步。

陳筱諭說，這次台南的立委補選，民進黨有不能輸的壓力，而國民黨又想趁虛而入，但大家都知道，他們就是為了 2020總統大選，把這場選舉當做灘頭堡。他們就是來麻豆打仗的，根本不顧在地鄉親的感受！

陳筱諭指出，表面上兩黨都說要拚經濟，好像有共識，但是骨子裏還是在鬥政治！你駡我，「賣水果是政治訂單」；我駡你，「國家隊是疊床架屋，腦袋有問題！」還是繼續在惡鬥啊，哪裡是「經濟100分，政治0分」？

陳筱諭主張特赦阿扁，社會才能大和解，停止藍綠惡鬥，台灣人大團結才能真正一起拼經濟。陳筱諭說台南人重情重義，雖然在藍綠不同立場的人，對阿扁總統有不同評價，但是，我們台南人都感念阿扁總統對於故鄉的貢獻。因此，特赦阿扁，是這個社會邁向和解、台灣人大團結的第一步。

陳筱諭說，她所認識的阿扁總統，是一個完全没有物欲的人，給他吃什麼、穿什麼，都是聽家人安排，他自己恐怕連買東西都不會挑。阿扁這一生在乎的只是「國」與「家」。除了家人外，他只在乎台灣的前途而已！

陳筱諭表示，如果仔細去分析阿扁的種種官司不難發現，阿扁這個人，根本没有貪污的主觀犯意！很多案件根本查不到阿扁貪污的直接證據，法官也只能用總統有「實質影響力」來定阿扁的罪。

陳筱諭說，阿扁如果有錯，是錯在他太「惜情」！錯在放任週遭的人收錢！因為太惜情，所以阿扁認罪，他為了週遭的人、為了家人，一肩扛起所有的責任，也已經入獄服刑這麼多年了，我們社會還要為了政黨惡鬥，一直拿他來祭旗嗎？這樣的人，不應該獲得「特赦」嗎？

陳筱諭表示，很多人都知道，民進黨內部堅持不肯特赦阿扁的，就是新潮流！因為他們怕阿扁東山再起，怕阿扁阻擋他們爭權奪利！唯有把新潮流這個黨政亂源連根拔除，公平正義才得以伸張，社會才能大和解。

陳筱諭說，如果大家真的有心要為鄉親拼經濟，就要讓社會和解，讓台灣團結！特赦阿扁總統，才能解開藍綠心結，停止惡鬥！請問謝龍介，你贊同特赦阿扁嗎？請問郭國文，你敢不敢答應特赦阿扁？只有陳筱諭是真心想讓社會和解，讓台灣團結，共同來拼經濟！現在，是該特赦阿扁總統的時候了！