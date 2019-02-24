　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南「最強村姑」陳筱諭籲　「特赦阿扁」社會邁向大和解

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南第二選區立委補選參選人陳筱諭主張特赦阿扁總統，當做社會邁向大和解的第一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南第二選區立委補選參選人陳筱諭主張特赦阿扁總統，當做社會邁向大和解的第一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南第二選區立委補選，藍綠兩黨都提出拚經濟口號，無黨籍候選人陳筱諭則認為，他們的拚經濟都只是嘴巴上說說，骨子裡還是在惡鬥拼政治！她強調，只有社會大和解，台灣才有可能團結一起拚經濟，所以，她主張把「特赦阿扁總統」當做社會邁向大和解的第一步。

陳筱諭說，這次台南的立委補選，民進黨有不能輸的壓力，而國民黨又想趁虛而入，但大家都知道，他們就是為了 2020總統大選，把這場選舉當做灘頭堡。他們就是來麻豆打仗的，根本不顧在地鄉親的感受！

陳筱諭指出，表面上兩黨都說要拚經濟，好像有共識，但是骨子裏還是在鬥政治！你駡我，「賣水果是政治訂單」；我駡你，「國家隊是疊床架屋，腦袋有問題！」還是繼續在惡鬥啊，哪裡是「經濟100分，政治0分」？

陳筱諭主張特赦阿扁，社會才能大和解，停止藍綠惡鬥，台灣人大團結才能真正一起拼經濟。陳筱諭說台南人重情重義，雖然在藍綠不同立場的人，對阿扁總統有不同評價，但是，我們台南人都感念阿扁總統對於故鄉的貢獻。因此，特赦阿扁，是這個社會邁向和解、台灣人大團結的第一步。

▲台南第二選區立委補選參選人陳筱諭主張特赦阿扁總統，當做社會邁向大和解的第一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭說，她所認識的阿扁總統，是一個完全没有物欲的人，給他吃什麼、穿什麼，都是聽家人安排，他自己恐怕連買東西都不會挑。阿扁這一生在乎的只是「國」與「家」。除了家人外，他只在乎台灣的前途而已！

陳筱諭表示，如果仔細去分析阿扁的種種官司不難發現，阿扁這個人，根本没有貪污的主觀犯意！很多案件根本查不到阿扁貪污的直接證據，法官也只能用總統有「實質影響力」來定阿扁的罪。

陳筱諭說，阿扁如果有錯，是錯在他太「惜情」！錯在放任週遭的人收錢！因為太惜情，所以阿扁認罪，他為了週遭的人、為了家人，一肩扛起所有的責任，也已經入獄服刑這麼多年了，我們社會還要為了政黨惡鬥，一直拿他來祭旗嗎？這樣的人，不應該獲得「特赦」嗎？

陳筱諭表示，很多人都知道，民進黨內部堅持不肯特赦阿扁的，就是新潮流！因為他們怕阿扁東山再起，怕阿扁阻擋他們爭權奪利！唯有把新潮流這個黨政亂源連根拔除，公平正義才得以伸張，社會才能大和解。

陳筱諭說，如果大家真的有心要為鄉親拼經濟，就要讓社會和解，讓台灣團結！特赦阿扁總統，才能解開藍綠心結，停止惡鬥！請問謝龍介，你贊同特赦阿扁嗎？請問郭國文，你敢不敢答應特赦阿扁？只有陳筱諭是真心想讓社會和解，讓台灣團結，共同來拼經濟！現在，是該特赦阿扁總統的時候了！

ET快訊
康康曝老婆2次流產　衝樂園玩回飯店洗澡「掉出一塊仙草」
女駕駛「神級安全氣囊」太犯規！老司機開門更邪惡視角暴動了
韋汝生1子9年等不到名分！豪門舊愛一句話點破兩人關係

關鍵字：特赦,阿扁總統,陳筱諭,大和解

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／市長任內首度出訪星馬　韓國瑜：不要小看我！土包子也有西裝

忘記付錢「泌尿科」藥袋證明生病　法官打臉：逾期了

淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光

1歲兒不配合戒母乳哭鬧　年輕媽大怒竟把他打到遲緩

租出去2個月「男客上吊」變凶宅！女房東崩潰求償200萬

少女疑男友「被勾走」引爆大亂鬥　西瓜刀猛砍北市東區濺血

選總統？吳敦義：不會現在宣布　應先讓初選機制通過

「藍丁丁最好先打預防針」　陳師孟：辦藍不辦綠「吾不得已也」

參謀總長李喜明傳3月卸任　3上將擇1！王信龍呼聲最高

「韓國瑜沒退燒！」王浩宇分析網路聲量　潘孟安成「最大驚奇」

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

選總統？吳敦義：不會現在宣布　應先讓初選機制通過

「藍丁丁最好先打預防針」　陳師孟：辦藍不辦綠「吾不得已也」

參謀總長李喜明傳3月卸任　3上將擇1！王信龍呼聲最高

「韓國瑜沒退燒！」王浩宇分析網路聲量　潘孟安成「最大驚奇」

台南「最強村姑」陳筱諭籲　「特赦阿扁」社會邁向大和解

訪以色列機上柯粉喊「選總統」　柯文哲笑回：好啦好啦！

施政不滿意度49％　蘇貞昌：當閣揆滿意度不可能高！盼開低走高

「韓國瑜強到超過想像」美麗島民調曝光　吳子嘉：朱立倫意外低

前陸軍542旅長于北辰宣布參選桃園立委　挑戰鄭運鵬

柯文哲批「搞台獨又募兵制」　林濁水：始作俑者不是陳水扁？

越來越多「準備者」搬到地下去　地堡經濟進入美國主流社會

鄧紫棋代言高雄破局！　潘恆旭認是因「不想花錢」

混搭會致癌！醫勸：紅蘿蔔、菠菜...別跟「它」一起吃

解放軍機一天3度飛入防空識別區　韓急召陸使館武官抗議

女兒點頭：你今天比BTS帥！　王仁甫小巨蛋「倍速舞」帥翻

白T怎麼選才有型？盤點5家質料舒適、版型硬挺的品牌

屬「豬 」免門票入園、發票40對對碰！全台樂園228連假優惠

范冰冰爆「3月復出」　搭檔《如懿傳》2女星…新作品曝光！

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　傅俊豪哭紅眼：我很糾結

詹姆斯27分12助攻做白工　AD缺陣鵜鶘照樣電湖人　

政治熱門新聞

市長任內首度出訪星馬　韓國瑜強..

三萬人頻打斷韓國瑜講話　只顧喊..

美麗島民調曝光　韓國瑜又拿第一

新北藍綠黨團審預算翻臉　協商後..

于北辰宣布參選桃園第一選區立委

兩岸若戰　蔡：我們承受第一波！

「韓流」發威萬人擠爆！居民轎車..

萬人暴動看韓國瑜　散場失物招領..

麻豆柚有真假　陳筱諭：要搞清楚

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

幫魏明谷討公道　卓榮泰砲轟王惠..

3萬人擠看韓國瑜大進場　阿嬤爬..

韓國瑜現身三重　攤商賺翻：韓流..

燈節參觀破200萬人次　24日..

更多熱門

相關新聞

麻豆柚有真假　陳筱諭：要搞清楚

針對國民黨立委補選參選人謝龍介頻頻強調，要到麻豆幫忙賣文旦柚，8個月賣不好就辭職的話術，立委補選參選人陳筱諭笑著說，她先代表麻豆農民謝謝「龍介叔」，但也請龍介叔先弄清楚麻豆文旦柚的真假，免得叫賣了老半天，結果半顆麻豆文旦柚都没賣到，反而賣出一堆外地的柚子！

謝金河批數字王國　應重整股數救股價

特赦阿扁　陳師孟：現在就是時機

陳師孟籲蔡英文：特赦陳水扁

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄：贏的是他

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

5566開唱當晚…王少偉發文了！

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面