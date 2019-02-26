麻豆代天府王爺對謝眨眼？　陳筱諭：母湯隨便扭曲神喻！

▲立委補選候選人陳筱諭笑勸謝龍介，「母湯」隨便扭曲神喻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

對於國民黨的謝龍介2月24日對外聲稱，他去麻豆代天府參拜，看到王爺都會對他眨眼，立委補選候選人陳筱諭26日笑勸謝龍介：「母湯隨便扭曲神喻！」。

陳筱諭說，謝龍介一直說要幫麻豆農民賣柚子，但是麻豆文旦柚盛名遠揚，除去年水災受流言干擾外，幾乎從來没有滯銷過，謝搞不清麻豆農業現況，還上電視胡謅一通，現在又說代天府王爺看到他都對他眨眼，應該是暗示謝，他的胡謅亂扯，神明都知道喔！

近日高雄旗山香蕉價格崩跌，引發蕉農要韓國瑜下台的怒吼聲浪，陳筱諭表示，農產品的產銷議題，從種植過程的施肥除蟲用藥，到盤商收購運送成本，到國內外市場通路契約的簽訂等，過程繁複，絕不是單純拿著農產品，隨便叫賣就可以解決的。她相信，不論哪個政黨執政，一定都不敢輕忽；如果只是在選舉時高喊，會幫農民賣水果、賣漁獲，就說一定可以解決農產產銷問題，那8成都是在騙選票。

陳筱諭善意提醒謝龍介，希望龍介叔，別輕易學韓國瑜，到處開支票，畢竟立委的職權不像直轄市長那麼大，農產品產銷事務也不是外界想的那麼單純，真的不是隨便向民眾喊一喊，就可以解決產銷問題。

陳筱諭還說，她從小在麻豆長大，常常會到代天府玩，常常能感受到五王爺對麻豆居民的護持。所以，對於龍介叔說，他到代天府都會看到王爺跟他眨眼，她的感覺則是，王爺可能希望龍介叔，要幫農民是可以，但如果只是胡謅亂扯，大家都看在眼裡，神明也會知道！