警銀聯手驚美夢　成功阻詐好加在

▲台南市警二分局員警與銀行行員配合下，成功勸阻黃女匯款。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市黃姓女子使用網路交友軟體，認識自稱英國藉男子並互留LINE，經過多日密集聯絡，黃女隨即陷入愛河中，對方眼見時機成熟向其提出金錢投資方案，惟需繳納一筆稅金始可投資，黃女聽從指示前往兆豐商業銀行欲辦理匯款1萬5千元，承辦廖姓行員心覺有異，主動關懷提問並通報轄區派出所派員及時阻詐。

員警仔細詢問後表示，這是詐騙集團利用人性對愛情憧憬進而詐騙金錢的一貫手法，起先黃女仍堅持匯款，亦編織各種謊言來欺騙警察與行員，經一番勸說後黃女始大夢初醒，驚覺原來詐騙一場，對於能保住辛苦的錢，頻頻向行員及派出所員警致感謝之意。

市警二分局表示，經過中西區各家銀行及二分局同仁共同努力之下，現建構完善的阻詐通報網機制，從目前攔阻成效觀察，本機制已發揮相當大的功效，讓陷入迷思的民眾即時阻止匯款，保護民眾財產安全；而詐騙集團現不分國籍利用通訊交友APP（平臺），如：Line或FB等物色詐騙對象，以編織婚姻美夢，因生活考量、家人急難等問題，引誘民眾逐步走入設下的陷阱，致使被害人匯出鉅額金錢，以致損失甚鉅，如民眾遇有類似情形可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求現場提供協助服務。