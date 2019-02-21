48歲清潔婦迷上「英國富商」　騙她轉機來台灣要匯2萬元

▲台南市警五分局開元所巡佐蘇敬修、警員張永隆，接獲行員通報迅速到場查處，及時阻止陳姓女子受騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

愛情詐騙層出不窮，台南市48歲陳姓女子，透過臉書認識自稱英國富商的男子，富商騙她說帶大量現金在大陸機場，要轉機來台灣相見時被海關攔下，急需匯2萬元才能解危放行，陳女不疑有他馬上到銀行匯款，行員驚覺有異報警查處，及時阻止她匯錢受騙。

台南市警五分局開元所巡佐蘇敬修、警員張永隆，2月20日下午1時30分許，接獲北區開元路一家銀行報案稱，有民眾疑似遭詐騙，員警馬上到場查處，發現48歲從事清潔業的陳姓女子，透過臉書認識一名高富帥英國富商，富商和她相約要到台灣見面，卻在大陸轉機時，因帶了大量現金，被大陸海關查獲，需要她匯2萬元才能解危放行，所以她要趕快匯款解救對方。

蘇敬修聞言馬上說，這是詐騙集團的詐騙伎倆，對方利用臉書傳送假照片，欺騙對方，千萬不要掉入假交往真詐財的愛情圈套，經警方仔細說明，陳女才恍然大悟未匯款，成功阻詐成功。

警方說詐騙集團的愛情詐騙手法，都是利用高顏值的假照片，使用通訊交友軟體，利用被害人寂寞的人性弱點趁虛而入，取得信任後再找藉口騙錢，警方呼籲民眾提高警覺，小心受騙。