一銀新化分行配合警方阻詐　警長頒獎感謝

▲新化分局長方國璽，至銀行頒贈感謝狀致意，感謝各金融機構主管、行員的義行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

第一銀行新化分行行員李承羲，1月31日15時38分，受理龔姓女子欲以西聯方式鉅額匯款，發覺該名女子匯款說詞反覆疑似遭詐騙，立即通知警方到場處理，警方確認龔女接獲不詳男子境外投資房地產名義，欲匯款新台幣60萬元至香港，而及時制止。

經警方深入查知，龔女其兄表示，先前業已在他行匯款遭詐騙近百萬，其妹近期再接獲同一詐騙集團稱可賺回先前損失金額之名義，龔女深信不疑，即仍四處向親友借錢，欲匯款至境外香港中國銀行投資。

新化分局新化派出所巡佐黃文智、警員蔡宙宏對龔女溝通，解釋此為常見之詐騙手法切勿上當，才讓龔女了解這詐騙案，立即取消匯款之意，成功攔阻詐騙新台幣60萬元。新化分局長方國璽，2月1日上午至銀行頒贈感謝狀致意，感謝各金融機構主管、行員，並表示金融機構主動攔阻詐騙是義行，也是對客戶權益多一層保障，希望能持續鞏固這道「防詐長城」，守護民眾的財產。

新化分局長方國璽呼籲民眾，若接到可疑電話，切勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳，若有任何疑義可尋求警方協助，或打165反詐騙專線查證，經警民共同合作後，必能保住民眾血汗錢。