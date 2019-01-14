網路援交購買點數　南警與超商成功阻詐

▲台南市警二分局南門派出所警員鍾勝內、林詠虹，與超商合作阻止一起網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局南門派出所警員鍾勝內、林詠虹，1月13日晚上6時30分許，接獲西門路一段萊爾富超商柳姓店長報案，稱有民眾欲購買1萬7千元遊戲點數，疑似遭遇詐騙，員警火速趕到現場關懷，查出呂姓男子遭到網路援交詐騙，員警耐心說明才讓呂男了解遭到詐騙，所幸店長機警加上警方及時趕到，才阻止被騙。

警方說，員警到達現場時，發現呂男面有難色不願多說，後經警方深入了解，發現23歲呂姓男子是因為在網路交友通訊軟體Line遇到以美女照片為頭像的「晨晨」，而後晨晨女子利用電話及LINE通訊軟體，稱願意以遊戲點數方式從事性交易，呂男以為豔遇上門，不假思索就至超商購買點數，以確認身分及表示誠意。

員警告知這是網路援交詐騙手法，並耐心解說網路援交詐騙相關細節，針對犯案手法方式逐一解釋，呂男對警方耐心協助表示感謝之意，表示往後會小心慬慎，避免成為遭詐騙的肥羊。

警二分局積極向轄內金融機構及超商宣導，對於購買遊戲點數及匯款民眾實施關懷提問，並同時建立完善的通報機制（建立金融、超商LINE群組友善通報網）呼籲民眾網路交友千萬要小心，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，對於網路從未謀面的網友要求匯款，都是詐騙的伎倆，一定要提高警覺。