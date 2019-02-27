化學名師玩藝術推環保　嘉藥辦黃建和「銀書畫」雕塑展

▲大學退休教授黃建和，受邀於嘉南藥理大學嘉南藝苑舉辦「銀書畫」雕塑展，展出近60件精品佳作，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一般書畫用的顏料多少含有毒性化學物質，對人體和環境都會帶來不良影響，為遠離危害，大學退休教授黃建和，發揮化學專業，運用銀的特性，獨自研發全程無毒無污染的銀書畫雕塑技巧，並致力於推廣與創作，並受邀於嘉南藥理大學嘉南藝苑舉辦展覽，展出近60件精品佳作，令人驚艷。

黃建和先後於清華大學及東吳大學化學系任教長達44年，學術研究著作等身，獲得專利無數；1981年創辦「美國電鍍兼表面處理學會台北分會」，接著成立「台北市電鍍學會」，並與中科院材料單位合作研究28年，在學術界頗負盛名，學子桃李滿天下。

開幕茶會吸引眾多嘉藥師生參觀，另外來自全國各地黃教授的門生也特別與會捧場，包括得意弟子、現任嘉藥教務長楊朝成更是喜出望外，熱情接待之餘，暢談往日師徒情誼與恩師成就，現場宛如同學會，熱鬧滾滾。

黃建和說，從學生時代至70歲大學退休，沈浸在化學領域逾50年，深知化學品對人體與環境的危害；傳統書畫用的色料大都內含毒性的化學物，如油畫中常用的顏料，就含有重金屬，隨著書畫藝術廣為普及，有毒化學色料入侵人類生活環境，可謂無所不在，非但危害從事書畫藝術者和周遭大眾，也對環境造成污染，為改善這種毒害弊竇，於是開始摸索找尋無毒的書畫材料。

本身喜愛藝術創作的他發現，銀除了略具殺菌功能外，又可吸收紫外光的高頻率，對眼睛相當友善，非常適用於書畫素材，所以自2013年起，著手鑽研使用銀作為書畫雕塑材料，也嘗試銀造藝術品的創作。

黃建和進一步指出，除了色料含有毒性外，傳統書畫還有不易保存的缺點，怕水、火、蟲咬，以及強光與老化；相反地，在陶瓷、鋼片或石頭上的銀書畫，可高溫處理成一體後，不會有上述缺失且能保存長久，倘若再添加些許非毒性的金、鈀、銅或鐵，則可呈現多樣色彩，不僅成為無毒又恆久的創作品，也能有效降低環境污染，兼具藝術與環保，好處多多。

值得一提的是，現場展示一系列巧奪天工的銀戒指，作品背後其實隱藏著一段感人的故事。多年前，黃建和聽聞好友的父親走失，觸動他想為高齡長者打造銀製戒指的靈感，每只戒指刻有該長者的身份證號碼和聯絡電話，讓失憶走失的老人在旁人協助下，可以平安找到回家的路。銀戒指的製模及雕刻，全由黃教授親手包辦，早期固定在北部某家醫院，贈送給前往看診有需求的老人，從1993年起默默行善十餘年，總共製作並送出了5千多件愛心戒指，關懷長者的公益精神令人感佩。

嘉藥校長陳鴻助表示，黃建和教授「銀的書畫與雕塑展」，為今年度通識教育中心執行高等教育深耕計畫的重要活動，這項展覽不只提升校園文藝氣息，也讓學生深入認識浩瀚的化學世界，更能體會環保理念，跨域多元學習，深具意義。展期至3月25日止，誠摯邀請大家一同感受「銀花火樹」的藝術之美。