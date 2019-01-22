　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

專業「皂」得住　嘉藥手工皂師資班風光結業展成果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年越來越多人崇尚天然，特別是適合自己DIY製作的手工皂，深受民眾喜愛，因此各種傳授技藝的班訓課程，如雨後春筍般順勢崛起，蔚為風潮，為培養這方面的專業師資，嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，1月22日上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。

該培訓班共有16位參訓學員，接受為期9週共計54小時的專業訓練。成果展現場展示學員們實作及課後作業的亮麗成品，包括無痕分層皂、渲染皂、浮水皂、拼貼皂、捲捲皂、洗衣膏與液態皂，以及婚宴小禮物、羊毛氈、蛋糕等造型皂，種類繁多搶眼，樣品新穎奪目，可謂美不勝收，有些甚至與實物無異，維妙維肖，令人嘆為觀止；另外，當天學員也進行現場實作，展現各種手工皂技法。

嘉藥粧品系教授楊朝成表示，現今社會講求天然環保，消費者喜歡用天然成分做出來的產品，因此不含化學添加物或合成洗劑的手工皂逐漸受到重視，不僅安全無害而且非常適合人體使用，也不會造成環境污染；加上手工皂可以DIY製作，每個人都可依自己喜好，設計出獨具風格或造型的成品，所以在競爭激烈的洗淨市場掀起一波另類浪潮。

楊朝成進一步指出，由於政府對手工皂並沒有相關的證照或認證，導致市面上手工皂教學與產品素質良莠不齊，且大部分僅止於製作技巧之訴求，卻缺乏學理依據，因此嘉藥結合粧品系堅強師資與完善設備，開設「手工皂專業師資培訓班」。

▲嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

培訓課程除教導各種手工皂技法與實作外，也講解皂化和配方專業理論，以及各類油脂特性、天然植物萃取應用、教案設計、手工皂市場分析與創業申請等內容，同時也延伸觸及基礎保養、洗潤髮膚相關領域，完整傳授學員正確的手工皂觀念知識與技能；而每週課後尚有作業，學員完成作品需上傳群組分享討論，藉此互相觀摩交流，提升專業素質。

▲嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

已有多年打皂及教學經驗的胡娟娟學員說，這2個多月的學習讓她受益匪淺，尤其對翻模、洗面乳、乳液、調香及洗衣膏等保養品製作，還有各種渲染技法和皂型設計，令她大開眼界，新鮮感十足；感謝每位授課教師熱心指導，不藏私地傾囊相授，相信未來在作皂及教學路上，必能功力大增，更充滿信心。

另一位學員黃庭雅表示，跟著朋友學手工皂至今有3年多資歷，過去只知照著別人的配方打皂，已無法滿足對手工皂的好奇，雖盼望更加精進，但許多市面上開班的課程均以皂基變化為主，缺乏自己想要學習冷製皂的完整內容，直到加入嘉藥的手工皂師資班，才找到真正理想的全系列課程。嘉藥安排的培訓課程多元豐富，從原子分子分析到脂肪酸結構、碳數多寡影響、乳化和皂化差別等，老師逐一詳細解說，讓她學到了以前不曾接觸的知識技能，專業CP值高，收穫良多，也讓她的製皂技術更上層樓。

所有學員經學術科測驗，全數通過考核，由嘉藥頒發｢手工皂專業師資｣證書。校方期待學員將來在手工皂領域，無論是從事業師或發展事業，憑藉具有公信力的證明，都可成為獨當一面的專業達人，並引領手工皂市場帶至更優質的境界，也為環保洗淨產業注入劃時代的新活水。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
呼巴掌畫面曝光！鄭麗君抬頭「被巴超大力」　臉腫強忍鎮定
文化部長鄭麗君被打　鄭惠中：賞她一巴掌剛好而已
快訊／北市建國民權路口瓦斯外洩！管制封閉緊急疏散800人
快訊／文化部長鄭麗君突遭資深藝人「呼巴掌」

關鍵字：嘉藥,手工皂,師資班,成果

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男子遭騙操作ATM匯款　員警及時阻詐保48萬血汗錢

撞倒機車稱「沒感覺」　行車紀錄器還原真相

愛上有機　邱孟賢從高雄到屏東種蕃茄

仁德青商會送暖　伴失明阿公提前過年

考量產業民生需求　竹市府建請台水公司緩漲水價

中華醫大績效管理　連續4年年終獎金最高3個月

搭韓流發大財的哏　演練「禿子戴頭套」搶銀行

公路總局台南區春節疏運措施　民眾做好行前規劃免塞車

專業「皂」得住　嘉藥手工皂師資班風光結業展成果

入冬以來「最強冷氣團」來襲　新北市警察局啟動防寒機制

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

男子遭騙操作ATM匯款　員警及時阻詐保48萬血汗錢

撞倒機車稱「沒感覺」　行車紀錄器還原真相

愛上有機　邱孟賢從高雄到屏東種蕃茄

仁德青商會送暖　伴失明阿公提前過年

考量產業民生需求　竹市府建請台水公司緩漲水價

中華醫大績效管理　連續4年年終獎金最高3個月

搭韓流發大財的哏　演練「禿子戴頭套」搶銀行

公路總局台南區春節疏運措施　民眾做好行前規劃免塞車

專業「皂」得住　嘉藥手工皂師資班風光結業展成果

入冬以來「最強冷氣團」來襲　新北市警察局啟動防寒機制

快訊／「啪一聲」被狠打！　文化部長鄭麗君532字回應了

哈登4戰狂轟200分成布萊恩後首人　全都自己來沒靠隊友

假「顧票桶」真買票　纏訟4年芬園鄉長選舉案涉賄154人被判刑

老婆吐的整車都是　男護妻痛毆小黃司機還張口咬他胸部

曳引車撞號誌桿成「風車指示牌」　網：台中最新地標？　

澳網／哈勒普提前落馬　4女將有機會搶登球后

呼巴掌影片曝光！　文化部長鄭麗君一抬頭「馬上被巴」…資深女星秒閃人

「波動加劇」恐成常態　想穩穩賺錢得更新3大投資觀念

韓國瑜推有感政績　旗津渡輪降價25%

苗栗又見棄置病死豬　防檢人員：初步排除染非洲豬瘟

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

地方熱門新聞

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

天籟銀獎尾牙呷澎派　迎好運旺

蘭陽時尚系婚禮小物 在地文化..

高麗菜做泡菜　一起替菜農想辦法

南下畢旅3天　彰77學生染諾羅..

縣府卡風電　王惠美：沒那麼偉大

強冷氣團來襲　警察啟動防寒機制

「大魚的祝福」亮燈　安平新地標

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

雲林農產處女航　4萬公斤茂谷柑..

國道貨車起火　滿載機油火勢猛烈

更多熱門

相關新聞

嘉藥幼保系　創意畢展真瘋趣！

一場守護大自然的地球保衛戰正要展開，小朋友化身為環保小尖兵，勇闖奇幻國度，拯救即將瀕臨崩壞的家園，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲，在歡笑中同時傳達環保理念，寓教於樂，頗具意義。

時尚百樣　嘉藥粧品系畢展超吸睛

嘉藥健士　大專健美賽稱霸

人間大學聯誼　南台別院展成果

談惠台措施　國台辦：積極落實

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

女童玩「氣槍噴嘴」亡　檢：顏面頸部腫脹

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面