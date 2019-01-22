專業「皂」得住　嘉藥手工皂師資班風光結業展成果

▲嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年越來越多人崇尚天然，特別是適合自己DIY製作的手工皂，深受民眾喜愛，因此各種傳授技藝的班訓課程，如雨後春筍般順勢崛起，蔚為風潮，為培養這方面的專業師資，嘉南藥理大學推廣教育中心開辦「手工皂專業師資培訓班」，1月22日上午於該校粧品系實驗室舉行結業成果展。

該培訓班共有16位參訓學員，接受為期9週共計54小時的專業訓練。成果展現場展示學員們實作及課後作業的亮麗成品，包括無痕分層皂、渲染皂、浮水皂、拼貼皂、捲捲皂、洗衣膏與液態皂，以及婚宴小禮物、羊毛氈、蛋糕等造型皂，種類繁多搶眼，樣品新穎奪目，可謂美不勝收，有些甚至與實物無異，維妙維肖，令人嘆為觀止；另外，當天學員也進行現場實作，展現各種手工皂技法。

嘉藥粧品系教授楊朝成表示，現今社會講求天然環保，消費者喜歡用天然成分做出來的產品，因此不含化學添加物或合成洗劑的手工皂逐漸受到重視，不僅安全無害而且非常適合人體使用，也不會造成環境污染；加上手工皂可以DIY製作，每個人都可依自己喜好，設計出獨具風格或造型的成品，所以在競爭激烈的洗淨市場掀起一波另類浪潮。

楊朝成進一步指出，由於政府對手工皂並沒有相關的證照或認證，導致市面上手工皂教學與產品素質良莠不齊，且大部分僅止於製作技巧之訴求，卻缺乏學理依據，因此嘉藥結合粧品系堅強師資與完善設備，開設「手工皂專業師資培訓班」。

培訓課程除教導各種手工皂技法與實作外，也講解皂化和配方專業理論，以及各類油脂特性、天然植物萃取應用、教案設計、手工皂市場分析與創業申請等內容，同時也延伸觸及基礎保養、洗潤髮膚相關領域，完整傳授學員正確的手工皂觀念知識與技能；而每週課後尚有作業，學員完成作品需上傳群組分享討論，藉此互相觀摩交流，提升專業素質。

已有多年打皂及教學經驗的胡娟娟學員說，這2個多月的學習讓她受益匪淺，尤其對翻模、洗面乳、乳液、調香及洗衣膏等保養品製作，還有各種渲染技法和皂型設計，令她大開眼界，新鮮感十足；感謝每位授課教師熱心指導，不藏私地傾囊相授，相信未來在作皂及教學路上，必能功力大增，更充滿信心。

另一位學員黃庭雅表示，跟著朋友學手工皂至今有3年多資歷，過去只知照著別人的配方打皂，已無法滿足對手工皂的好奇，雖盼望更加精進，但許多市面上開班的課程均以皂基變化為主，缺乏自己想要學習冷製皂的完整內容，直到加入嘉藥的手工皂師資班，才找到真正理想的全系列課程。嘉藥安排的培訓課程多元豐富，從原子分子分析到脂肪酸結構、碳數多寡影響、乳化和皂化差別等，老師逐一詳細解說，讓她學到了以前不曾接觸的知識技能，專業CP值高，收穫良多，也讓她的製皂技術更上層樓。

所有學員經學術科測驗，全數通過考核，由嘉藥頒發｢手工皂專業師資｣證書。校方期待學員將來在手工皂領域，無論是從事業師或發展事業，憑藉具有公信力的證明，都可成為獨當一面的專業達人，並引領手工皂市場帶至更優質的境界，也為環保洗淨產業注入劃時代的新活水。