給學童愛與希望　嘉藥食品系烘焙飄香阿里山

▲嘉南藥理大學食品科技系學生，舉辦「品格暨烘焙教育研習營」，教導小朋友烘焙技術，並從「學中做、做中學」體驗過程裡，培養「職人」精神品格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學食品科技系學生，發揮愛心當仁不讓，利用寒假前往阿里山的嘉義縣番路鄉隙頂國小，舉辦「品格暨烘焙教育研習營」，教導小朋友烘焙技術，並從「學中做、做中學」體驗過程裡，培養「職人」精神品格，不僅讓偏鄉學童習得一技之長，也在歲末迎春之際，留下美好的難忘回憶。

研習營由食品系副教授謝峻旭帶領20位學生團隊，自1月20日起一連舉行3天，透過一系列課程，讓小朋友學習到完整的烘焙技術。這個活動同時也獲得嘉藥、台灣華山聖光慈善會及華山興企業公司的鼎力贊助，鼓勵大學生能學以致用，將自已的專長與技能傳授給小朋友，並融入品德教育，把關懷和希望透過烘焙課程回饋社會，發揚服務學習精神。

研習主題包括烘焙產品製作、品格教育、食品衛生安全教育、營養知識庫及資源回收做玩具等，而烘焙課程有奶酥麵包、海綿蛋糕、桃酥及菊花酥技藝教學；其中，抹茶海綿蛋糕更是結合當地茶葉文化，以在地食材為基底，讓學童能深刻瞭解自己鄉里的農業特色。

活動首日，原訂上午8時起報到，但7時一過就有許多小朋友迫不及待搶先來報到，尚未8時，參加的29位學童即全員到齊，大家元氣飽滿，興致高昂。始業式在充滿朝氣的早操「因為有你」中揭開序幕，緊接著展開一連串驚喜的課程活動；最後22日晚上舉辦烘焙產品成果展及精彩晚會節目，在歡樂笑聲中研習營圓滿結束，學童、家長及志工大學生大家收穫滿滿，欣喜賦歸。

帶隊的謝峻旭老師表示，品格暨烘焙教育研習營是嘉藥食品系每年的傳統活動，至今已連辦9屆，對象都是阿里山區的國小學童，如先前去過新美國小與達邦國小，而這次的隙頂國小是第四年舉行；經過多次辦理烘焙教育營的經驗，不僅增進學童課外知識技能，更讓大學生發揮專業所學，從中體會犧牲奉獻的精神與成就，大小朋友共同學習成長，嘉藥也善盡大學社會責任，教學相長，其樂無窮。

研習營執行長食品系2年級洪秉宏同學說，所有課程活動均由同學們共同策劃，在教學過程中，深深感受到小朋友的熱烈迴響，令不少同學們感動而熱淚盈眶，相信參與這次活動深具意義，這也是他們寧願犧牲假期，決定每年上山服務，志願教導小朋友最堅強的原動力，把愛與希望的種子散播到偏鄉，嘉惠學童，也期望薪火相傳，永續不墜。