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藝文街演燈會在地美食集一身　佛光山潮州講堂走春最佳去處

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▲藝文街演燈會在地美食集一身　佛光山潮州講堂走春最佳選擇▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲簡維成老師（左二）帶著學生參展佛光山潮州講堂「禪心雕塑柴燒撕畫暨水彩、水墨畫聯展」。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山潮州講堂2日下午，在講堂二樓舉辦「禪心雕塑柴燒撕畫暨水彩、水墨畫聯展」開幕茶會，屏東縣潮州鎮長周品全、東港警分長劉清俊等地方人士士百餘人與會。鎮長周品全致詞表示，佛光山潮州講堂以藝術文化來淨化人心，令人感動。

參加聯展藝術家有王慶輝、吳澐泯、李享周、林裕海、張雪靜、陳秋敏、陳淑芳、陳進發、黃仲安、葉明昌、劉武吉、劉凱蒂、蔡宏富、謝仁宗、簡維成、藍常麟、蘇豐富。展出日期從今2日起至3月31日止。

▲藝文街演燈會在地美食集一身　佛光山潮州講堂走春最佳選擇▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲枯木素材融入雕塑，讓藝術生命更豐富▼「維成你慢了」禪機十足。

▲藝文街演燈會在地美食集一身　佛光山潮州講堂走春最佳選擇▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

王慶輝原本從事茶葉買賣，被木柴經1250度以上持續高溫焚燒，變成成燼後再經冷卻過程自然飄落窯內胚體產生灰釉紋絡，由於件件都是獨一無二作品，決定投入柴燒藝術。

▲藝文街演燈會在地美食集一身　佛光山潮州講堂走春最佳選擇▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲王慶輝的柴燒。

1996年出生的簡維成老師目前在國內雕塑界佔有一席重要地位，這次帶著十多位學生一起參展；從事廣告工作的他，十年多前，學習捏麵人時，發現國內雕塑人才逐漸凋零，驚覺傳統技術乏人傳承，出現斷層危機，發願學習。

簡維成說，為了傳統這項技藝，「我每次膜拜菩薩時都祈求菩薩給我大智慧」，菩薩聽到他的祈求，讓他技藝不斷增進，從單一素材的樹脂雕塑、到結合海邊石頭、銅塑、木雕，呈現多複合媒材，在雕塑領域不斷創新，展現雕塑生命力；展覽館前入口處一尊「維成你慢了」，代表他持續精進的目標。而屏東社區大學老師陳秋敏（盈築）棉紙撕畫‧紙藝也令人稱絕。

佛光山潮州講堂落成啟用以來，已吸引許多遊客前來參訪，兩年前經屏東縣美術學會榮譽理事長莊瑞賢策畫，結合藝術家舉辦各項藝術文化展覽，從去年平面美術畫展，到今年雕塑等立體聯展展，展現多元化的藝術風格。

搭配今年適逢台灣燈會在屏東舉行，潮州講堂布置各式花燈，搭配創意市集2019街頭藝起來，結合屏東在地美食，邀集在地街頭藝人表演，融入了在地文化生命元素，更豐富活動內容，是遊客走春最佳去處之一。

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關鍵字：佛光山潮州講堂,雕塑,禪心,柴燒

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