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環保小英雄奇幻冒險　嘉藥幼保系創意畢展真瘋趣！

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▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一場守護大自然的地球保衛戰正要展開，小朋友化身為環保小尖兵，勇闖奇幻國度，拯救即將瀕臨崩壞的家園，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲，在歡笑中同時傳達環保理念，寓教於樂，頗具意義。

嘉藥校長陳鴻助表示幼保系畢展是年度重要盛會，展現學生近4年亮麗的學習成果，也是踏入職場前的總驗收；今年畢業生推出2項大型活動，一為日前演出的兒童劇「馬馬覓呀，戲金誒，快點揪團去」，全場座無虛席，高「朋」滿座，大小朋友看得如癡如醉；而另一項活動，就是充滿刺激又負教育意涵的冒險闖關遊戲。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

闖關遊戲設想以4個村落的奇幻國度為舞台，原本幸福快樂的家園卻因天然災害與人為破壞，導致面臨嚴重生存危機，參與遊戲的小朋友必須協助國度的兩位守護者，由幼保系學生扮演的「飛飛」和「蒂蒂」，逐一度過4個難關。

第1關「物歸原位」，意喻平靜森林遭受颱風侵襲，動物和水果全消失不見，小朋友需從藏匿處找出代表動物和水果的圖卡，讓大地恢復原有生機，遊戲不僅培養幼兒認識動植物，同時也能體驗色彩鮮豔的感受度；第2關「守護仙子國度」，劇情設定世界陷入垃圾浩劫，小朋友運用手腳肢體，撿拾布滿地上的垃圾並加以分類，考驗孩童資源回收的觀念知識。

第3關「搶救魚兒大作戰」強調團隊合作精神，透過分組釣魚競賽，讓小朋友快速辨識釣到的魚是屬海洋或河流生物，知性與趣味感十足；而最後第4關「魔法森林」，則利用沙包做成可愛的香菇形狀，小朋友以互相拋接方式，投進大瓶口飲料包裝製作成的竹簍，玩樂過程既緊張又刺激。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，1月9、10日2天於該校大禮堂熱鬧登場，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，帶領幼兒園孩童一起闖關玩遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

冒險闖關遊戲吸引眾多幼兒園小朋友參加，2天共160位的體驗名額迅速秒殺爆滿，大家興致勃勃，玩得不亦樂乎，闖關後意猶未盡，直呼還想再玩一次。另外，下午場也開放校內師生和社區民眾來挑戰，遊戲難度更高，報名相當踴躍，令大人同樣為之瘋狂，驚叫聲此起彼落。

指導老師邱秀月指出，闖關遊戲所有布景、道具、服裝皆由學生一起構思、設計與手作，每個關卡都富有教育原理並融入視覺與觸覺刺激、空間概念、形狀對應、秩序感及身體動作肌肉協調等幼兒感官訓練，活動同時也傳遞環保理念，讓小朋友在遊戲中體驗學習並尊重和愛護大自然，期許成為地球的好公民。

幼保系主任林佳蓉說這次畢展系列活動，無論是兒童戲劇展演或是闖關遊戲，學生們用小朋友的語言、角度與想法，設計出符合幼童的教育趣味活動，充分展現學生創意與專業的策劃執行力，也為在校所學繳出漂亮的成績單；期望學生們透過這次畢展，未來在幼兒教學職場能發揮更多靈感，延伸出多元豐富的教學內容，提升幼兒教育得以更加繽紛有趣。

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關鍵字：奇幻冒險,嘉藥,幼保系,創意

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