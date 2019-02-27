專訪／談兩岸拋「331」　朱立倫：不能接受一國兩制

▲前新北市長朱立倫接受《雲端為前線》專訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者皮心瑀／台北報導

前新北市長朱立倫有意挑戰2020總統大位，27日接受《雲端為前線》專訪，拋出對陸政策，將在「三要、三中華、一個基本態度」下發展兩岸關係，並強調絕不接受一國兩制。

朱立倫認為，兩岸沒有辦法以簡單、華麗的語言解決，像是「一家親」、「你儂我儂」這樣一言以蔽之，是屬於市長、地方層級，國家領導則會面對比較嚴肅的問題，就像是要不要九二共識，現在民進黨最被質疑的就是雖然拒絕九二共識，但又提不出來新主張。

朱立倫說，如果他擔任總統，面對兩岸有「三要、三中華、一個基本態度」。首先，「三要」是要和平、要堅持民主自由、要繁榮，這是共同目標。

再來是「三中華」，朱立倫指出，第一，堅持中華民國憲政體制，「一國兩制不能接受」，中華民國憲法已經明確規定大陸地區、台灣地區，但是要堅持中華民國；第二，發揚中華文化的精隨、特色，這是最大資產，不要搞去中化；最後則是共創中華民族的經濟繁榮，兩岸都是炎黃子孫，一起合作拚經濟，如果完全不接受同文同種，那就是造成非常嚴重的對立，雖然這樣的論述有深綠的在抨擊，「但是我說對，我們就是堅持這樣做。」

至於「一個基本態度」，朱立倫表示是「求同尊異」，過去求同存異的缺點是只看到同，沒看到異，這就是一直沒有尊重中華民國存在的事實，有關這方面若當選也會跟大陸據理力爭，「我尊重你們中華人民共和國的制度，請你們也尊重我們。我們從存異到尊異，將來相信兩岸不但和平、合作，更能夠進一步發展，這才是基本態度」。

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