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韓國瑜「愛情產業鏈」成了！　高雄婚慶代表赴福建簽署合作協議

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▲▼兩岸婚慶代表共同簽署《聯合推動高雄愛情產業鏈的戰略合作協議》。（圖／東南網）

▲兩岸婚慶代表共同簽署《聯合推動高雄愛情產業鏈的戰略合作協議》。（圖／東南網）

大陸中心／綜合報導

「海峽兩岸婚慶產業項目合作簽約儀式」26日在福州舉行，高雄市婚慶協會代表謝萬凰與福建省婚慶行業協會代表林德斌共同簽署《聯合推動高雄愛情產業鏈的戰略合作協議》，雙方將建立長期穩定的戰略合作關係，為共同推動婚慶營銷活動、建立市場資源共享機制、推動產業鏈奠定基礎。此舉被認為是高雄市長韓國瑜在推動其政策「愛情產業鏈」的一大成功。

▼韓國瑜成功推動「愛情產業鏈」。（圖／記者林敬旻攝／高雄市政府提供）

▲▼韓國瑜,愛情產業鏈,愛情產業,愛情摩天輪。（圖／記者林敬旻攝／高雄市政府提供）

據《中新社》報導，對此，謝萬凰表示，「台灣南部有完整的產業鏈，我們有滿多的經驗可以配合，比如愛情旅拍、觀光旅拍、遊艇婚禮等，我們也會把微電影的拍攝融入旅拍過程中」，高雄的婚慶產業界都熱情響應這次合作，希望與福建省的婚慶行業進行產業合作，在後續活動上進行銜接。

報導指出，福建省婚慶行業協會、台灣中華婚慶文創產業聯合會、台灣婚俗文化發展協會、台灣婚禮產業聯盟發展協會正式達成新型戰略合作關係，成立「幸福城市旅拍聯盟」。簽約各方將在婚慶旅拍產業展開深層次的交流與合作，在兩岸多個城市景區建立旅拍產業基地，形成多城互動，共同推動兩岸旅拍產業的發展。

據報導，簽約各方還將推出「兩岸戀愛巴士青年聯誼」、「兩岸婚宴大賽」、「2019兩岸婚禮策劃師大賽」等活動。林德斌表示，今後閩台婚慶行業將進行深度全面的合作，致力於推動兩岸婚慶文化、產業融合、創新等多個方向的發展，實現共創雙贏的新局面。

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關鍵字：愛情產業鏈,韓國瑜,高雄,愛情摩天輪,愛情產業,福建

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