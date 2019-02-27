陳吉仲狂酸星馬訂單「既有通路」　韓國瑜怒嗆：我在他嘴裡像個屁

▲韓國瑜對陳吉仲的酸言酸語，首度動怒回應「我在他嘴裡像個屁！」（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／新加坡報導

針對農委會主委陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有的通路」，韓國瑜27日在新加坡舉行的觀光記者會中也首度回嗆「不管是現在在國外打拚搶訂單，或是之前在北農4年，對陳吉仲來講都是無效的，我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁！」韓國瑜原打算享用高雄飯店業者帶來的烏魚子，也因陳吉仲一席話動怒，憤而離開現場。

韓國瑜日前與新加坡超市簽下3年3500百萬元台幣的訂單，但陳吉仲27日進立法院備詢時卻表示，新加坡2大超市是去年本來就有的通路。這一番說法聽在韓國瑜耳裡相當不是滋味，韓國瑜在27日舉行的觀光記者會後，忍不住連丟數問「我們來或不來效果是一樣的嗎？我們是白來了？我們不來也會有訂單？照陳吉仲邏輯都是如此。」

他更怒批，「韓國瑜在台北農產幹了4年半總經理就像放了個屁一樣，不幹業務一樣好？韓國瑜幹業務也是如此？高雄市團隊來星馬，來跟不來，結果是一樣的？所以在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁是這個意思嗎？到底誰講話才是個屁！」

韓國瑜直言，「最壞的就是把國內藍綠惡鬥延伸到國外還在搞，今天反過來，如果民進黨人出去搶訂單，招觀光客，我肯定在台灣幫他拍手叫好，幫他加油，這很簡單，這做人最基本的道理，我們出來幫高雄找觀光客，幫高雄農漁產品找出路，也獲得一定成績，你在台灣唱衰，不停唱衰，無聊透頂！沒有水準到了極點！」

連珠炮似的批評後，韓國瑜忍不住再補兩句，怒嗆「你陳吉仲到海外推銷農產品，我肯定幫你拍手叫好，為什麼我們在外面你老是要講這些，這種人打擊士氣的話，非常的無聊，水準奇差無比！太差！」