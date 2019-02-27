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淨化台南安平治安　四分局執行掃蕩勤務打擊不法

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▲台南市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行臨檢掃蕩行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行臨檢掃蕩行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應2月26日凌晨台南安平地區發生行車糾紛槍擊致傷案，引發社會大眾關注，市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行擴大臨檢掃蕩行動，以達到全面淨化治安。

▲台南市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行臨檢掃蕩行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，2月26日槍擊案案發後，除成立專案小組積極調閱監視器偵辦，已鎖定涉嫌犯案車輛及對象全力追緝中，為展現警察維護社會秩序、淨化安平治安的立場，四分局於26日深夜規劃擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段，執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業經常聚集出入處所進行擴大臨檢掃蕩行動。

▲台南市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行臨檢掃蕩行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局指出，這次擴大臨檢勤務，計動員四分局偵查隊、各派出所及內勤警力共計30人次，針對近期發生治安事故及不法分子易聚集處所周邊規劃路檢點實施路檢，攔查可疑人車，並臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之舞廳、酒店等4處場所，以有效遏止不法行為發生。

▲台南市警四分局規劃深夜擴大臨檢勤務，針對治安事件案發周邊路段執行路檢攔查，並鎖定轄區內舞廳、酒店等黑道幫派圍事行業或經常聚集出入處所，進行臨檢掃蕩行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局分局長蔡進閲表示，破案是最好的犯罪預防，四分局將上下一心全體動員戮力緝凶，全面杜絕槍枝於轄內從事犯罪活動，同時藉優勢警力展現強力執法決心，誓言改善安平地區治安狀況。

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關鍵字：台南安平,治安,四分局,掃蕩,打擊不法

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