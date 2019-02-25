新FOCUS全台首撞網熱議　還原「撞」況：姐弟試車業務坐旁邊

▲全新福特Focus才剛發表不久，就發生全台首撞事件 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

福特汽車全新改版FOCUS車款2月20日正式推出，沒想到在23日試車時就傳出全台首撞事件，有網友把現場事故的照片PO上網，紛紛稱讚：果然是內外升級，車身剛性果然不是蓋的。

▲▼新車車頭損毀嚴重，而車門不但沒有變形，還能正常開啟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起事故發生在苗栗縣頭份市公北三路與公園六街口，王姓男子（27歲）與姊姊一同去看新車，弟弟想試開這輛新改版的福特汽車，業務員就坐副駕駛座，姐姐則坐在後座；新車才開沒多遠，雙方正在討論車子的性能時，忽然由連姓男子（48歲）所駕駛的白色自小客車從前方冒了出來，只聽到業務員尖叫了一聲後，就撞上了白色轎車的右邊前門，所幸雙方都只是輕微的擦傷。

▲白色自小客車右側前門，也被試駕的王姓男子撞凹了一大塊。所幸雙方都無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方初步研判，雙方在過路口時，都沒有減速慢行；警方也對兩人施行酒測後，也未有酒精反應，至於責任歸屬問題，待警方釐清中。只是肇事的王姓車主，本來有意要買這款新改版的車，可能還沒買入就先得要賠上維修的費用；警方也呼籲民眾，車子性能雖強大，但開在一般道路上，最好還是要遵守交通規範，以免害了別人又傷了自己。