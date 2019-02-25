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國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！副總、銀行均提告

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▲郭新政25日在粉專說明錄音來源、卻遭國泰世華否認有此員工。（圖／記者張君豪攝）

▲郭新政25日在粉專說明錄音來源、遭國泰世華否認有此員工。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

郭新政從去年拍攝《誰摔死了李新》成為網路夯片引發上百萬人次觀看，22日郭公佈該系列影片第9集，影片內容指出羅淑蕾和國泰世華銀行裝副總經理在珠寶商取貨前要求開票「漏蓋章」從中疏通疑涉不法，對此國泰世華銀行和被影射的副總莊秀珠均發表聲明駁斥、並對郭新政和盛竹如提告。

郭新政22日公佈《誰摔死李新》第9集「潘朵拉的何子打開了」影片直指3張台支支票漏蓋章是前立委羅淑蕾和國泰銀行莊姓副總要求的，影片披露兩人對話，對話過程鮮明呈現：莊姓副總語氣相當為難，甚至還要求羅淑蕾拜託「主席」與更高層溝通，郭粉驚嘆是該片最精彩聳動的一集。

但羅淑蕾隔天召開記者會澄清，表示對話是去年上黃光芹廣播節目的訪問，並分析音軌發現聲音、語氣和講話速度都一模一樣，羅質疑郭新政影片移花接木、根本就是腳尾飯事件翻版。

國泰世華銀行副總莊秀珠今天發表聲明：「為維護個人名譽、捍衛自身清白，本人今日已向郭新政、盛竹如提告」另外針對郭新政25日上午在臉書公佈這段有問題的錄音，是一名國泰世華銀行資料管理處的「謝書豪」所提供內部錄音，國泰世華銀行緊急進行內部清查，表示國泰世華資訊管理現職、離職員工並無「謝書豪」

國泰世華銀行表示，經查公司現職、離職員工並無名叫「謝書豪」人物、嚴正駁斥「誰摔死了李新」粉絲專頁郭新政對於錄音來源說法。該銀行表示：對「誰摔死了李新」粉絲專頁，陸續發表嚴重侵害本行聲譽之影片及貼文等行為，為捍衛國泰世華聲譽，本行已進行蒐證、準備提出訴訟依法究辦。

國泰世華銀行莊秀珠副總聲明全文如下：

針對「誰摔死了李新」FB 粉絲專頁於 108 年 2 月 22 日下午 2 時許公布之影片， 其中偽造本人聲音所製作之 103 年 5 月與羅姓立委之對話錄音，已嚴重侵害本人名譽，本人表示最嚴厲之譴責。為維護個人名譽、捍衛自身清白，本人今日已向郭新政及盛竹如提告，希望透過 司法讓真相早日釐清，以正社會視聽。日後若再有相關人士為傷害本人名譽的不 法行為，本人亦將採取法律行動，絕不寬貸。

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關鍵字：誰摔死李新,郭新政,國泰世華

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