百萬二獎得主淪劫匪！狂敲門「一定要買」　丟假鈔搶162張刮刮樂

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營深夜不平靜，果貿社區一間彩券行遭到一名男子持假鈔真搶劫，當場劫走了9本2000元彩券逃跑，損失約32萬4000元，不過店家調閱監視器後發現嫌犯相當眼熟，原來去年新春期間，這名嫌犯曾經在這間彩券行刮到了二獎百萬元，不過經過一年之後，這名百萬得主卻成了劫匪。

▲嫌犯曾經是去年百萬得主，但現在卻淪為搶匪 。（圖／記者吳奕靖攝）

店家監視器畫面就清楚拍下2日晚間十一點多左右，原本已經關門營業的彩券行鐵門已經降下來，但沒想到嫌犯假裝說要買彩券，不斷敲門表示自己一定要買到，所以店員就開門讓他進來，穿著深灰色外套的嫌犯一進來就坐在櫃檯，強調要挑選彩券，所以店員就拿了幾本讓他挑，自己在櫃檯內忙結帳，大約經過十分鐘後，嫌犯看到店員失去戒心，拿了彩券就往外跑，店員一看到這個情況，把嫌犯放在櫃檯的紅包拿起來一看，確定是假鈔，立刻趕緊報警。

▲嫌犯趁店員不注意，搶走整疊的彩券往外逃，騎乘機車逃逸 。（圖／記者吳奕靖攝）

彩券行老闆接受訪問時表示，嫌犯身影一看他就認出來了，因為嫌犯去年春節期間也來到這間彩券行，當時也是刮「2000元的彩券」，但是嫌犯當時刮到了2獎，獲得百萬元彩金之後就沒有再出現，直到2日才又出現，甚至是一天來了三次，其中還有跟店員搏感情互留通訊方式，還強調自己要買2000元面額的彩券，但沒想到卻成了搶匪。

經過清點，這名嫌犯總共搶走了9本「2000萬超級紅包彩券」，1張售價2000元，1本總共有18張彩券，所以店家總共損失32萬4千塊，而果貿社區這間彩券行深夜遭搶，消息立刻傳遍社區，居民相當擔心，也表示未曾發生過這種狀況，所以這次過年前夕發生這起搶案，似乎對於韓國瑜市長在1月30日首次治安會報當中，宣示「治安做不好，無顏號召人進高雄」，而且當天晚間還到左營分局慰勤，但沒想到左營卻發生32萬彩券遭搶，無疑是對韓市長諷刺打臉。

▲店員發現紅包袋內全裝假鈔，趕緊打電話報警 。（圖／記者吳奕靖攝）