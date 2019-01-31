春節加強安全維護工作起跑　金山警加強治安交通為民服務

▲ 春節加強安全維護工作起跑，金山警加強治安、交通、為民服務。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

加強重要節日安全維護工作，集結警、消、民防、義警等協勤民力的總動員，在密集勤務規劃下，於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務工作，以確保春節期間社會治安良好及交通順暢等，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節。

金山警分局表示，本次加強重要節日安全維護工作，將從1月28日開始至2月12日，為期15天。以治安平穩、交通順暢及民眾安心，為三大主軸，於春節期間警方將加強犯罪偵（預）防、維護交通順暢、立即回應民眾需求，展現共維社會治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，偕同金山分局協勤民力堅守崗位，發揮整體力量，持續提供便民作為，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期，方能符合民眾的期待！

金山警分局長陳保安表示，警方為了防止毒品進入社區，積極推動「安居緝毒」專案，春節期間也不例外，為建立「友善通報網」，希望透過社會大眾的力量，揪出不法份子，尤其現今社會人手一機，鼓勵民眾如遇到可疑之人、事、物，隨即以手機拍攝影像，提供警方作為偵查犯罪情資眾要來源，透過勇於舉報，發揮警民合作力量，共同維護社區安全，徹底掃除社區毒品，也讓民眾能夠安全、安心過好年。