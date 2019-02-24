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豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼

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▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

▲這場由新竹市警察局精心策劃，以最應景的豬年主題規劃交通安全、防止詐騙、防身安全、如何報案等各項關卡活動，小小警察們力戰大壞人野狼。（圖／新竹市警局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導
新竹市小朋友圈最令人期待的活動之一「小小警察體驗營」，爸媽們強破頭就為了讓家中的小萌娃滿足「當警察」的夢想，此次被幸運抽中「風城小警察體驗營」小朋友，換上特別訂製的迷你制服，一起到警察局體驗警察生活，配合學長執勤，描述警察工作的點滴，還有警察哥哥們精心製作寓教於樂的闖關遊戲，讓小朋友們玩得不亦樂乎。

小朋友們穿帥氣的迷你版警察制服超級可愛，一舉一動都讓家長拿著相機拍個不停。這場由新竹市警察局精心策劃，以最應景的豬年主題規劃交通安全、防止詐騙、防身安全、如何報案等各項關卡活動，小小警察們力戰大壞人野狼。

▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

新竹市警察局指出，活動中利用小朋友常見的生活情境，策畫出「說出暗號關」、「報案關」、「智慧反擊關」、「即刻救援關」等關卡，讓小朋友透過活動和遊戲，能知道在家裡或是在外面遇到壞人時，要如何反應，以及如何報案、如何躲藏、反擊、逃跑，還有遇到壞人如何善用手上的「道具」，來阻止壞人犯罪，活動中警察哥哥也和小朋友一起打擊大野狼，增加小朋友實用知識和遇到突發事件的臨場反應。

新竹市警察局表示，警察往往都有嚴肅、難以親近的刻板印象，希望藉由小警察體驗營活動，融入交通、人身安全、報案及反詐騙觀念，讓國家未來主人翁能了解、感受警察維護治安、打擊犯罪的工作辛勞，藉以促進警民關係，並傳達對兒童安全的議題重視，更期望以淺顯易懂的活動宣傳，從小建立及培養小朋友們正確的法治觀念，達到法紀教育向下紮根的效果。

▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

▲豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼。（圖／新竹市警局提供）

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關鍵字：新竹市警局,小警察,治安

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