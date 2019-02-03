百萬得主劫32萬刮刮樂彩變髮躲追查　女警喊：「堵到了」

▲涉嫌搶奪高雄果貿一間彩券行的搶匪落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在2日晚間，高雄左營一間彩券行遭到搶匪以「假鈔」真搶走32萬刮刮樂彩券，警方飛象過河前往雲林口湖鄉抓人，女警看到嫌犯出現後高喊「堵到了」，隨即遭到大批員警上前壓制，也起出34張刮刮樂彩券以及一把黑色空氣手槍。

警方依照地緣關係來追查，鎖定一名曾經在左營租屋的吳姓男子涉嫌重大，主要他不是高雄人，所以研判犯案後，應該會立刻離開高雄，不過有掌握明確線報嫌犯逃往雲林，所以員警前往雲林找人，就在3日下午三點左又，發現吳姓男子騎乘機車出現在口湖鄉中正路，一名女警看到他出現後，立刻出聲：「堵到了！」

前額禿頭的40歲吳性男子，在犯案時後腦勺仍有短髮，不過在落網的時候，後腦的頭髮已經理成平頭，警方說應該是要「變髮」躲追查，初步他向警方供稱，因為因為離婚的老婆向他要錢，才想用假鈔騙店員，趁機搶走2000元刮刮樂彩券9本共162張，價值高達32萬4千元。

吳姓男子表示自己把2本刮刮樂拿去變賣、1本送人，另外有一部分有刮中獎的彩券拿去北港、朴子地區的彩券行換錢。警方在吳姓男子的機車置物箱內查獲34張刮刮樂彩券，其中4張已刮過，及1把黑色空氣手槍。