吳敦義：重返執政將改良「砍太深」年改　力拚拿下國會60席

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義因為2020年總統初選制度受到外界抨擊「球員兼裁判」，他接受媒體專訪被問到是否參選總統時提到，這要看3月16日立委補選的結果如何，如果國民黨重返執政，會針對處理年金改革、一例一休政策，並研究改良年改、勞基法的可能性，還要力拚拿下國會60席次，達到完全執政。

▲吳敦義承諾如果國民黨重返執政，將設法改良年改以及勞基法。（圖／記者徐政璿攝）

據了解，目前國民黨2020年總統初選機制倒向「五五制」，吳敦義接受《聯合報》專訪時表示，國民黨智庫研擬報告出爐，結論還是必須維持黨員投票機制，中常會預計27日展開正式討論，極可能會出現針對黨員投票占五成或三成的直接議決，至於他是否參選總統，則要看3月16日第二波立委補選的4席結果如何，期望能延續去年九合一大選的氣勢。

報導中提到，吳敦義承諾如果重返執政，會針對蔡政府砍太深的年金改革、一例一休政策進行處理，同時深入研究改良年改、勞基法，至少要讓軍公教警消人員退休後有合理的生活條件，並兼顧勞資雙方；而明年的立委選舉對國民黨能否重返執政相當重要，吳強調，假如自己不是總統候選人，也不會一人做主不分區立委的提名權，到時會與黨籍總統候選人尊重商量，「這是做黨主席最基本的道德」，力拚拿下國會60席次。

▲朱立倫認為，國民黨如果自己起內鬨，那2020年大選基本上就不用玩了。（圖／記者周書羽攝）

不過，同樣有意角逐總統大位的前新北市長朱立倫26日在廣播節目上表明，不論最後黨提名的人選是誰都會支持，對於吳敦義三不五時就開出清廉、操守等候選人特質的條件，似乎是在暗指他坐鎮新北市府時有不少官員貪汙，「清廉、勤政、愛民是我對自己的要求，也是國民黨的要求，我上任前期就辦了40幾位、後來又一次辦了30多位，都是前任留下的官員。」

至於初選制度是否真的有「球員兼裁判」的疑慮，朱立倫認為這只是一個過程，不應該造成黨內內鬨，2020年大選藍營團結都不一定能贏，如果鬧內鬨，基本上就等於不用玩了。