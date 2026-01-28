　
社會 社會焦點 保障人權

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

▲性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局海山分局許姓教官，2025年9月間與同仁餐敘時，因拍打酒促小姐右肩膀詢問有無啤酒，引發對方強烈不滿並控告性騷擾。儘管許男表示並非刻意，但警方內部調查後認定肢體接觸屬實，對他記申誡2次處分；事後酒促妹在立委調解下開價15萬元和解金，因許男認為金額過高，雙方談判破裂，案件現已移交新北市政府審議裁處。

據了解，新北市警局海山分局的許姓教官（已於今年1月退休），去年9月24日晚間與多名教官相約在板橋區民生路一間啤酒屋餐敘。席間因桌上酒瓶已空，許男見一名酒促小姐背對他，便伸手觸碰對方右後上臂「還有酒嗎？」此舉引起酒促小姐強烈不悅，當場怒斥：「動口問就好，為何要動手？」認為許男是刻意肢體騷擾。雙方在店內爆發口角，儘管在場其餘教官出言勸阻，但酒促小姐認為對方集體袒護，憤而向轄區派出所正式提出性騷擾申訴。

事發後，酒促小姐找來立委協助調解，並向許男提出15萬元和解金的要求。許男對此表示，當時僅是單純示意詢問，絕無猥褻或騷擾之意，認為對方要求的賠償金額遠超常情，最終雙方協商破裂。

新北市警察局隨即啟動內部調查。經調閱啤酒屋內監視器畫面，確認許男確實有肢體觸碰申訴人之行為。最終認定許男「酒後失態、言行失檢」，去年10月依規定核予申誡2次處分。案件調查報告已在去年10月9日完成，並正式移請新北市政府「性騷擾防治審議會」進行後續裁處。

海山分局強調，雖然許員現已退休，但案發時仍具職務身分，警方絕對秉持毋枉毋縱原則依法處理。分局同時要求各級幹部應以身作則，督導同仁嚴守警察風紀，減少不必要應酬，避免因言行失檢損及警譽。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

