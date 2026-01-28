伊朗絞刑處決！男遭控替以色列摩薩德做事　轉移車輛藏炸藥

▲伊朗28日證實處決一名男子。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗司法部門28日證實，已處決男子伊斯梅利普爾（Hamidreza Sabet Esmailipour）。伊斯梅利普爾2025年4月29日被捕，被指控為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動，經最高法院核准維持死刑判決後，絞刑處決。

伊朗國際報導，這是伊朗近期針對涉嫌替以色列工作者所執行的最新一起極刑案例，伊斯梅利普爾被控從事間諜活動及情報合作，包括與情報人員聯繫並交付機密文件。

伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）進一步披露細節，伊斯梅利普爾曾為以色列情報機構執行後勤支援任務，協助在各省之間轉移車輛與資金，且部分車輛被發現載有用於破壞行動的炸藥。

儘管相關指控尚未獲得第三方獨立查核證實，但伊朗表示，伊斯梅利普爾已承認與摩薩德的合作關係，在最高法院維持死刑判決之後，以絞刑方式執行處決。

近期數月，伊朗已處決十多名涉嫌替以色列從事間諜活動者；人權組織批評，這類案件的司法程序往往不透明。根據人權組織HRANA本月稍早發布的報告，光是去年12月下旬至今年1月下旬的全國示威浪潮期間，至少有313名囚犯被處以絞刑。