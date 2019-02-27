台灣民意基金會民調：5成2不支持蔡英文連任　聲望仍在低檔徘徊

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

2020總統大選腳步進逼，根據台灣民意基金會最新民調，因兩岸議題人氣回升的總統蔡英文，經過一個月後聲望又下滑，不贊同蔡政府的比贊同的多了18.8個百分點，整體仍在低檔徘徊，至於連任一事，在二十歲以上的台灣人中，有5成2的人表示不支持。

針對蔡英文聲望，民調顯示，9.1%非常贊同，24.3%還算贊同，28%不太贊同，24.2%一點也不贊同，14.3%沒意見、不知道或拒答。換句話說，有3成3的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，5成2的人不贊同；此外，強烈不贊同蔡總統職務表現的人有2成4，強烈贊同的人不到1成。

台灣民意基金會分析，蔡英文聲望上個月因「大陸因素」或「習近平效應」刺激出現戲劇性轉變，如今再跌，加遽了原本即存在的二次執政困境。一言以蔽之，在過去一個月，蔡英文幾乎使盡渾身解數，只能勉強維持住全國三分之一的人贊同她領導國家的方式，但同時仍有5成2的人不表贊同。

另外，有關蔡英文宣布連任，15.2%非常支持，24.4%還算支持，20.7%不太支持，30.6%一點也不支持，9.2%沒意見、不知道、拒答。整體來說，在二十歲以上的台灣人中，有約4成的人基本上支持蔡英文競選連任，但有5成2的人不支持。

本次調查由山水民意研究公司受基金會負責，訪問期間是2019年2月21至22兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1089人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。