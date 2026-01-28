　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

▲▼ 泰國曼谷蘇凡納布機場針對西孟加拉邦直航班機裝設熱像儀。（圖／路透）

▲ 曼谷蘇凡納布機場裝設熱像儀，工作人員戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度當局27日證實，西孟加拉邦自去年12月以來出現2起立百病毒（Nipah Virus）確診病例，但聲稱已確保「及時控制」疫情，196名接觸者檢測結果皆呈陰性。受此消息影響，印尼、泰國、緬甸、越南及中國等多個亞洲國家已加強機場檢疫措施，嚴防疫情擴散。

印度衛生部：情況受控　接觸者全數陰性

綜合《美聯社》等外媒，印度衛生部27日晚間聲明表示，「情況持續受到監測，所有必要的公共衛生措施均已到位」，強調已針對所有確診個案接觸者進行隔離與檢測，目前未有擴散跡象，但未透露2名患者詳細資訊。

致死率最高75%　目前無疫苗可預防

立百病毒最早於1990年代在馬來西亞養豬戶中發現，主要透過果蝠、豬隻及人際接觸傳播，感染者會出現高燒、嘔吐、呼吸道感染等症狀，嚴重時可能引發癲癇及腦炎導致昏迷。根據世界衛生組織（WHO），這種人畜共通傳染病致死率高達40%至75%，遠超越新冠病毒，且目前無疫苗可預防，僅能提供支持性治療。

亞洲多國啟動防疫　泰國裝熱像儀監測

多國已啟動防疫機制，泰國在曼谷蘇凡納布機場針對西孟加拉邦直航班機裝設熱像儀；緬甸則建議民眾避免非必要旅行，並強化新冠疫情期間建立的發燒監測系統；越南和中國也分別加強邊境監控與醫護人員訓練。

印度疫情史：2018年喀拉拉邦17死

回顧印度過往疫情，西孟加拉邦曾於2001年及2007年通報病例，2018年喀拉拉邦爆發的疫情更造成至少17人死亡。

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

印度爆立百疫情　世衛發聲

印度爆立百疫情　世衛發聲

印度爆發致命立百病毒（Nipah virus）疫情，已造成5人感染、約百人遭隔離。對此，世界衛生組織（WHO）27日表示，儘管感染源尚未完全明確，但疫情進一步擴散風險較低，目前尚無證據顯示人傳人的情況有增加趨勢，且印度具備控制這類疫情的能力。

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

羅一鈞揭立百病毒「R0值極低」難流行

羅一鈞揭立百病毒「R0值極低」難流行

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物

立百病毒疫情防控印度疫情亞洲防疫機場檢疫

