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朱立倫：若當選總統願重啟核四　評蔡政府3年都在走對抗錯路

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▲▼朱立倫參訪史丹佛大學。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫參訪史丹佛大學。（圖／朱辦提供）

 政治中心／綜合報導

新北市前市長朱立倫有意角逐2020年總統大選，他昨日（25日）提到，如果他當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全的前提下重啟核四，「我對核能、兩岸關係沒有意識形態」，而蔡政府施政3年多來卻一直在走對抗的錯路，身為國家領導人應該要避免戰爭而非挑起，「我原本很尊敬她（蔡英文）的。」

朱立倫25日接受《聯合報》專訪時分享自己的見解，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

朱立倫也提到過去和總統蔡英文一同競選新北市長和總統的經驗，「我原本很尊敬她」，只是蔡政府執政3年多來一直走在對抗的錯路上，例如一例一休修法導致勞資對抗，司法改革造成政治對抗，年金改革則是世代對抗，甚至在接受外媒採訪時談到「如果兩岸開打，期待其他國家能共同站出來」這種話，身為國家領導人應該是要避免戰爭，而不是去挑起戰爭，假設真的發生事情，到時死傷的都是無辜民眾。

▲▼蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫批評蔡政府一直走在對抗的錯路上。（圖／記者屠惠剛攝）

而談到兩岸關係，朱立倫日前到美國矽谷考察，並在20日於史丹佛大學演講，承諾會維護海峽兩岸的穩定，堅持和平、反對戰爭心態，且應該把貿易衝突視為市場結構的調整過程，避免張力升高而失控，在美中貿易戰中也應該選擇雙邊合作，而非選邊站，最重要的當然是提振台灣自身的經濟動能。

朱立倫在演講最後舉出福山教授近年談到的「全球民主衰退」為例，之所以會這樣是因為許多政府沒有足夠效率回應民主期待，他認同這一點，並堅信追求政府效能，最終是為了維護民主信心。

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關鍵字：朱立倫,國民黨,2020總統大選,民進黨,蔡英文

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