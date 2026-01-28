雞肉成國人主要肉類來源　黃偉哲：台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

▲台南市政府農業局召開記者會，說明國產雞肉從源頭到屠宰層層把關，讓民眾安心選購。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

依據2024年每人每年肉類供給量統計，家禽肉達43.13公斤，高於豬肉的34.96公斤，顯示家禽肉已成為國人最主要的肉類消費來源，其中雞肉更是家家戶戶餐桌上不可或缺的食材，不論是肉質Q彈、適合燉煮、常作為年節祭拜與冬令食補首選的土雞，或是肉質鮮嫩、可依部位變化多元料理的肉雞，都深受消費者喜愛。

市長黃偉哲表示，台南是全國重要的土雞與肉雞生產基地，為推廣國產雞肉、強化消費者信心，市府農業局於1月28日召開記者會，邀請台南市養雞協會陳谷羽理事長，以及官田區白肉雞產銷班盛准琳班長，向民眾說明畜牧業者如何以專業與良心飼養雞隻，從源頭把關，生產安全、優質的國產雞肉。

黃偉哲強調，市府對食品安全一向採取最高標準，雞肉品質不只關乎產業發展，更直接影響市民健康。透過公開透明的飼養與檢驗流程，讓民眾了解「安心雞肉不是口號，而是每天落實的工作」。

農業局長李芳林指出，台南市肉雞（含土雞）飼養量居全國第二，是國人重要的雞肉供應來源。為確保「國產雞肉安心購」，首要工作就是落實畜牧場源頭管理，包括打造良好飼養環境、加強生物安全措施及嚴格用藥管理。農業局也不定期派員至牧場進行抽血與採樣檢驗，執行未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業；雞隻送至屠宰場後，仍有駐場獸醫師進行屠宰前後檢查，層層把關，確保禽肉品質與食用安全。

台南市養雞協會理事長陳谷羽進一步說明，雞隻在飼養過程中會依雞齡施打疫苗，概念就如同嬰幼兒按時接種疫苗，是為了疾病預防與控制，提升整體雞群免疫力。至於動物用藥（如抗生素），則必須依規定使用並確實落實停藥期，確保上市前無藥物殘留，完全符合食品安全標準。

官田區白肉雞產銷班班長盛准琳也分享實務經驗指出，自家牧場特別著重環境與管理面，透過預防疾病來減少用藥需求。例如採用水簾溫控禽舍，提供雞隻舒適環境，並降低飼養密度、增加活動空間，同時做好生物防治措施，以降低疾病傳播風險。此外，也在雞隻飲用水中添加海洋礦物質，提升抵抗力，推動減少抗生素使用的「減抗飼養」模式，並持續朝向「無抗飼養」目標努力，提供更安全、優質的國產雞肉。

農業局也特別澄清，坊間仍存在部分錯誤觀念，事實上，雞隻飼養過程中不會使用生長激素，國產雞肉更不含生長激素。雞隻成長效率的提升，主要來自育種技術進步、飼養環境改善，以及營養均衡的飼料調配，與外界謠傳的激素使用無關。

農業局強調，畜牧場用心把雞飼養好，屠宰與檢驗流程嚴謹把關，才能讓消費者「買得放心、吃得健康」。市府也呼籲民眾多多選購國產雞肉，用實際行動支持在地畜牧產業，一起為食品安全與永續農業努力。