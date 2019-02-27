朱立倫提重啟核四　王浩宇嗆：你怎麼對得起新北市民？

▲前新北市長朱立倫。（圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫備戰2020，近日表示若當選總統將重啟核四，引發討論。朱立倫在臉書上說明，將在「三個安全」的前提下「核盡其用」，並砲轟中央過去只會要核廢料擺在新北市，再問你同不同意，「請問這誰會答應？」引來桃園市議員王浩宇留言狠嗆，「所以你要怎麼對得起新北市市民？」

擔任新北市長時期曾放話「我任內核四別想運轉」的朱立倫，在25日接受《聯合報》專訪時改口，稱國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，如果他當選總統，「三個安全」，第一，能源不足會危害「國家安全」；第二，過度使用燃煤，會影響人民「健康安全」；第三，使用核能一定要確保「最高標準的安全」，以及核廢料的處理，才能在最高的核安標準下重啟核四，被外界質疑髮夾彎，更遭民進黨發言人李晏榕直指為了爭取參選總統，無視核四安全問題。

朱立倫臉書解釋，台灣的電不夠，核四重啟是一定要面對的問題，以前中央只會說核廢料要永遠都擺在新北市，再問你同不同意，這是處理事情的態度，「全世界沒有一個中央政府會擺爛把核廢的問題推給地方政府」，未來若當總統，他有信心，也有能力去處理核廢，卻遭王浩宇在底下留言砲轟，「所以你要怎麼對得起新北市市民？」

有網友批評，「叫行政院生一塊地給你丟核廢我就鄙視你」、「所以你要怎麼處理？講了一篇啥也沒講啊！」，還整理「看朱立倫核能立場唬爛記錄」，但也有人支持，「朱立倫真的有氣魄，展現總統格局，核能一直都是要兼顧核安跟核能，台灣啟用核能等於多一個選項，為台灣經濟多一把武器」、「現在尊重民意當然是對的，難道要像民進黨硬柪，不理公投結果嗎」、「朱市長需要一改內斂低調的性格，勇敢的站出來表述」。

▲前新北市朱立倫臉書提核四立場遭嗆。（圖／翻攝朱立倫臉書）