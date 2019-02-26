黨產會：凍結國民黨8附隨組織830億元　爭取明年520前處理完

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行政院不當黨產處理委員會本月15日召開會議，同意出售國民黨5億元的不動產，用來支付黨工退休金。黨產會主委林峯正提到，這兩年半來已經認定婦聯會、救國團、中影公司等組織，是國民黨旗下的附隨組織，一共凍結830多億元的資產，第一階段是先禁止處分並進行清查帳列財產、不動產，第二階段若認定為不當取得，這些錢將收歸國有。

▲林峯正表示，會陸續將不當黨產收歸國有。（圖／記者李毓康攝）

根據《自由時報》26日報導，林峯正接受採訪時提到，國民黨在全台有228個黨部辦公室，民進黨只有25個，相較之下數量簡直多到不合理，且追討不當黨產部分，中央投資公司加上欣裕台公司共有272.8億元資產，根本就是國民黨的隨附組織，其他還有婦聯會、救國團、中影公司，以及民族、民權、國家發展3個基金會，全部加起來總共有8個。

林峯正直指國民黨的土地都是從公家拿來的，是否有轉賣取得現金再投入選舉，這部分還在清查，第一階段會先凍結禁止處分，再一一清查帳列財產與不動產，第二階段則是依黨產條例規定，提出證據認定隨附組織的財產是否為不當取得，如果是，將會收歸國有；至於能否在2020年5月20日前處理完，他僅表示接下來將會提出證據。

▲國民黨中央黨部。（圖／記者湯興漢攝）

其實，黨產會過去曾推出「黨產說明白」的系列影片，黨產會委員孫斌指出，舊國民黨中央黨部原為日本財產，戰後成為國有財產，國民黨卻以「先租借、後買下」方式，讓國產成為政黨財產。

雖然依照國家法律，政府機關可以向國家租借辦公室，但舊國民黨中央黨部的爭議就在於，他們租借後並沒有還給國家，而是直接購買，孫斌提到，這樣的行為並不符合讓國產達到最有效利用的精神，黨產會是在沒有傷害國民黨的情況下，針對過去的錯誤修補，讓大家得知正確的歷史資料，還原合法的過程。