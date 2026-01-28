假交友真詐騙　鹿野分駐所迅速應變助民眾止血

▲台東鹿野警方成功攔阻網路愛情詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

網路交友暗藏詐騙風險，台東縣鹿野鄉日前發生一起典型的愛情詐騙案件。一名陳姓男子近月於網路上結識一名自稱「小翠」的女子，雙方透過通訊軟體頻繁聯繫，在長時間的噓寒問暖與情感交流下，逐漸建立信任關係，卻未察覺已一步步落入詐騙集團設下的陷阱。

該名女子向陳男謊稱長期居住於澳門，並表示其居住在台灣的母親近日過世，留下部分「重要遺物」需寄回澳門處理，惟包裹在運送過程中遭到卡關，必須先支付新台幣3萬6千元相關費用，才能順利領取。陳男在感情因素影響下，未多加查證，依對方指示付款並收取包裹。

然而，陳男拆封後赫然發現包裹內僅是一只廉價手鐲，與對方所稱的重要遺物明顯不符，始驚覺受騙，隨即前往台東縣警察局關山分局鹿野分駐所報案求助。

鹿野分駐所所長陳泰山與警員馮文威受理案件後，立即展現積極為民服務精神，第一時間協助陳男聯繫相關貨運公司，詳述案件經過，並耐心進行多次溝通與協調退費事宜，最終成功協助陳男將已支付款項全數追回，避免進一步財務損失。

陳男對警方迅速且專業的協助表達由衷感謝，並表示此次經驗讓他深刻體會網路交友潛藏的高度風險，未來將更加謹慎以對。陳泰山所長也藉此案例提醒民眾，網路交友詐騙常以培養感情作為前期手法，待取得信任後，再以包裹卡關、急需資金或投資機會等理由誘使被害人匯款。凡遇網友要求代墊費用或涉及金錢往來時，務必提高警覺，切勿因感情因素影響判斷。

關山警察分局表示，近來網路交友詐騙案件層出不窮，詐騙集團多以情感培養為手段，取得信任後再要求金錢往來。本案幸好民眾即時察覺異狀並主動向警方求助，警方也迅速聯繫相關單位協助處理，成功追回款項。警方呼籲，民眾如遇可疑網路交友情況，或遭要求代墊費用、領取包裹及金錢往來時，務必多方查證，或撥打165反詐騙專線諮詢，亦可就近向警察機關求助，共同防範詐騙，守護自身財產安全。