火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

▲出雲級直升機護衛艦。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

歷經一個多月前的「火控雷達照射」爭議事件，日本防衛省5日正式宣布取消海上自衛隊「出雲號」護衛艦今年春季停靠南韓港口計劃。據了解，日韓兩國原定1月21日針對化解雷達爭議舉行磋商，但日方最終以磋商無法查明真相為由宣布退出。

《共同社》報導，作為東盟防長擴大會議相關活動，多邊聯合海上訓練計劃於4至5月在南韓近海等舉行，日方原打算派「出雲號」等多艘海自艦艇停靠釜山港口，現予以取消，但仍將參加海上訓練。日本防衛省發言人青柳肇表示，「採取令日韓關係建設性地向前發展的應對很重要。經過研究，判斷認為此番應對最為恰當。」

報導指出，日本方面已將取消停靠一事告知防長擴大會議的事務局以及南韓大使館。同時，針對今後的防衛交流項目，青柳肇也說明，日方會根據不同的案件，就是否實施等進行恰當判斷，「這一想法沒有變化」。

▲P-1巡邏機翱翔富士山上空。（圖／翻攝自維基百科）

海上自衛隊P-1巡邏機是在去年12月20日於日本海能登半島海域執行任務，突然遭到南韓「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦的火控雷達照射，時間長達數分鐘。P-1巡邏機的機長以無線電詢問對方，為何要將火控雷達照射該機、以及對方目的，但韓方軍艦並無任何回應。

日本政府隔天提出抗議，要求韓方採取措施防止類似情況發生，並強調這種行為極其危險「可能導致不測事態」。而在首相安倍晉三的指示下，防衛省更進一步公開遭到火控雷達照射的P-1巡邏機上拍攝的全程長達13分鐘的錄影畫面，要求南韓必須對此事件說明清楚。

南韓國防部則表示，這段影片只顯示巡邏機上在海上繞行的畫面，以及機組員的對話等，沒有客觀事實證明就是韓方的雷達照射日機。該事件發展到今年1月後，韓方宣稱當時驅逐艦開雷達是為了救助北韓漁船，完全不是針對日本飛機。

▼「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）

最後，日本1月21日再進一步公開巡邏機被照射時探測到的雷達電波轉換成聲音記錄，為上月巡邏機拍攝13分鐘影片中一個場景的錄音，長度約18秒的新證據，認為已經難以與韓方繼續溝通，直接喊停兩國磋商。

南韓國防部發言人崔賢洙則表示，日方沒有提出相關證據，僅公布所謂探測到雷達電波的聲音，實則是內容不詳的機械音，隨後便喊停兩國協商，令人感到遺憾，並再次要求日方提出確切證據，接受兩國專家科學且客觀的檢驗。