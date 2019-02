12架幻象2000轟炸巴基斯坦　印度社群爽翻：手術刀攻擊2.0

▲遭空襲的巴拉科特地區面目瘡夷。(圖/路透)。(圖/路透)

印度當局證實,出動12架幻象2000於拂曉時分分成3隊,對穆扎法拉巴德(Muzaffarabad )、查科提(Chakoti)及巴拉科特(Balakot)等「穆罕默德軍基地」空襲,成攻擊殺「超過300名穆罕默德軍」。對此印度媒體與社群網路上的網友紛紛轉發「手術刀攻擊2.0」(#SurgicalStrike2.0)慶祝。

巴基斯坦軍方發言人加福爾(Asif Ghafoor)指控,印度軍機越過邊境至巴國領空發動空襲,所幸巴國空軍「迅速有效回擊」,無人傷亡。印度當局則宣稱,此次行動目的為摧毀巴國領地上的「穆罕默德軍營」。本起事件也更激增了兩國2月中襲擊事件後的緊張情勢。

▲印度幻象2000示意圖。(圖/取自Indian Air Force臉書)



據BBC報導,加福爾26日在推特上發文指控,印方軍機清晨時違法跨越邊境線約3-4英里左右,隨後在開伯爾-普赫圖赫瓦省的的巴拉科特鎮(Balakot)進行空襲,巴國空軍F-16戰機則是予以攔截,但印度軍機在對戰前就已飛離。

在巴基斯坦遭到印度空襲消息傳開後,在推特等社群上不少印度媒體、名人或一般網友紛紛轉發「手術刀攻擊2.0」(#SurgicalStrike2.0)或類似的字眼慶祝。

例如前板球球員席瓦(Virender Sehwag)在推特上發布一則推文指出「男孩們打得非常好#空襲」(The boys have played really well. #airstrike)。

「手術刀空襲」也是繼1971年第三次印巴戰爭以來,印度戰機首度闖入巴國領空襲擊,使得雙方對立形勢加劇,目前兩國都已緊急啟動邊境戒備,戰火一觸即發。