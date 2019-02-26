12架幻象2000轟炸巴基斯坦　印度社群爽翻：手術刀攻擊2.0

▲遭空襲的巴拉科特地區面目瘡夷。（圖／路透）。（圖／路透）

印度當局證實，出動12架幻象2000於拂曉時分分成3隊，對穆扎法拉巴德（Muzaffarabad ）、查科提（Chakoti）及巴拉科特（Balakot）等「穆罕默德軍基地」空襲，成攻擊殺「超過300名穆罕默德軍」。對此印度媒體與社群網路上的網友紛紛轉發「手術刀攻擊2.0」（#SurgicalStrike2.0）慶祝。

巴基斯坦軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）指控，印度軍機越過邊境至巴國領空發動空襲，所幸巴國空軍「迅速有效回擊」，無人傷亡。印度當局則宣稱，此次行動目的為摧毀巴國領地上的「穆罕默德軍營」。本起事件也更激增了兩國2月中襲擊事件後的緊張情勢。

▲印度幻象2000示意圖。（圖／取自Indian Air Force臉書）



據BBC報導，加福爾26日在推特上發文指控，印方軍機清晨時違法跨越邊境線約3-4英里左右，隨後在開伯爾-普赫圖赫瓦省的的巴拉科特鎮（Balakot）進行空襲，巴國空軍F-16戰機則是予以攔截，但印度軍機在對戰前就已飛離。

在巴基斯坦遭到印度空襲消息傳開後，在推特等社群上不少印度媒體、名人或一般網友紛紛轉發「手術刀攻擊2.0」（#SurgicalStrike2.0）或類似的字眼慶祝。

例如前板球球員席瓦(Virender Sehwag)在推特上發布一則推文指出「男孩們打得非常好＃空襲」（The boys have played really well. #airstrike）。

「手術刀空襲」也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，印度戰機首度闖入巴國領空襲擊，使得雙方對立形勢加劇，目前兩國都已緊急啟動邊境戒備，戰火一觸即發。

