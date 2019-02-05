對日抗戰時期「我們」將士　曾用過的4種知名手槍

▲裝上槍托的駁殼槍，可如衝鋒槍一般抵肩射擊。（圖／中國軍網）



軍武中心／綜合報導

對日全面抗戰1937年爆發後，國共兩黨第二次合作，中國工農紅軍改編為八路軍、新四軍，納入國民革命軍序列。為了紀念八路軍、新四軍成立80周年，《中國軍網》特地對此報導，從不同視角介紹歷史上的八路軍和新四軍，兩軍將士們曾經使用過的知名手槍。

據《中國軍網》報導，駁殼槍、勃朗寧手槍、十四年式手槍（王八盒子）、獨撅子這四種武器都是對日抗戰時，「我們曾用過的武器」，接下來一一介紹這四種武器的名稱來源與武器性能。

▲駁殼槍。（圖／中國軍網）



1.駁殼槍

駁殼槍在中國有很多名稱，如「20響駁殼槍」、「大肚匣子」、「大鏡面」、「自來得」、「快慢機」等。德國毛瑟（Mauser）兵工廠1896年正式生產的一種手槍，是世界上最早出現的自動手槍之一，被命名為7.63mm M1896毛瑟軍用手槍，由於槍套是一個木盒，因此在中國又稱為「盒子炮」、「匣槍」，該手槍具有威力大、動作可靠、使用方便等特點，廣泛流傳於世界許多國家。

▼駁殼槍槍套。（圖／中國軍網）



毛瑟M1896手槍性能，口徑為7.62x25毫米，槍長為288毫米，槍管長為140毫米、100毫米（由槍膛口算起），槍重為1160克，槍口初速為425米／秒，彈匣容量為10發內置式彈匣、20發插入式彈匣。

▲勃朗寧手槍。（圖／中國軍網）



2.勃朗寧手槍

勃朗寧手槍研製始於19世紀末，1897年取得專利，主要由比利時的FN國營兵工廠、美國的柯爾特武器公司（Colt Defense）及雷明頓武器公司（Remington Arms Company）製造。在當時中國此種槍枝數量、種類僅次於駁殼槍，是這一時期中國軍隊中使用較多的武器之一，廣泛被八路軍、新四軍裝備使用；其型號有M1900式7.65毫米、M1903式9毫米、M1906式6.35毫米、M1910式7.65/9毫米等。

勃朗寧M1903式手槍性能，口徑為7.65毫米，槍長為180毫米，槍管長為100毫米，空槍重為682克，槍口初速為318米／秒，彈匣容量為8發單行插入式彈匣。

▲十四年式手槍。（圖／中國軍網）



3.十四年式手槍

「十四年式」手槍也稱「王八盒子」，日本於1925年（大正天皇14年）在陸軍大將南部麒次郎所設計的南部陸式8毫半自動手槍的基礎上改進而成的一種通用手槍，命名為「十四年式手槍」，名古屋兵工廠1926年開始量產「十四年式」手槍，此後該式手槍很快就在日軍中普遍裝備，因為槍套像龜殼又是敵軍日本所使用，就被當時中國軍民普遍稱為「王八盒子」。十四年式手槍是二戰時期日軍裝備的制式手槍，是日本攻華的標誌性武器，因此也是八路軍從對手中繳獲最多的手槍。

▲十四年式手槍（王八盒子）槍套。（圖／中國軍網）



十四年式手槍性能，口徑為8毫米，槍管長為117毫米，全槍長為230毫米，重量為0.9千克，裝彈數為8發，有效射程為60米，最大射程為600米。

▲獨撅子。（圖／中國軍網）



4.獨撅子

「獨撅子」是一種民間土製手槍，一次只能打一發子彈，打完後還要將握把向下掘開退出彈殼，再裝彈，所以又稱「撅把子」、「獨一撅」、「獨角牛」、「單打一」等。為滿足抗日武裝需求，民兵與游擊隊大量裝備此種手槍，甚至在八路軍、新四軍等正規部隊也有少量使用。由於長槍無法隱藏，八路軍又沒有這麼多駁殼槍，就裝備了大量的獨撅子，該種手槍的製作非常粗糙，使用時間一久往往還會生鏽，看起來就像一塊破鐵；因為這種武器看起來實在是不太像槍，敵軍還曾因此鬧過誤會。

▼看起來非常像「木匠工具」的獨撅子。（圖／中國軍網）

