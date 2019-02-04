　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

江南造船廠出現3個疑似003航母分段準備組裝。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲江南造船廠出現3個疑似003航母分段準備組裝。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

中國第二艘國產航母（003型）分段已在江南造船廠曝光，近日中船集團在公開首席專家張國新的事蹟訊息中，疑似確立了該航母將會跳過蒸汽彈射，使用和美國福特級同樣的電磁彈射系統。分析指出，採用電彈後可讓艦載戰鬥機重載起飛，提升殲-20改裝艦載戰鬥機的可能性，還能彈射各種無人機，執行長時間偵察監視任務。

根據中船集團微信公眾號指出，在中船集團1月29日的2019年度工作會議上，江南造船專項工程總監造師張國新被授予2018年度「中船貢獻獎」。近3年來，張國新主要負責戰略性產品的建造工作，「該產品是國內最先進、建造難度最高的產品」。針對船型特點，他主持開展三大課題研究攻關，其中包括可維性、可操性、可達性的機爐艙仿真設計研究；按直線電機動止工作原理，開展牽引車在線測量技術研究與TS裝置動態補償技術研究。

在上述文章提及的「直線電機動止工作原理」，被外界視為正式替過去各方對中國國產第二艘航母彈射系統爭論劃上一個句號。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，直線電機是電磁彈射器關鍵設備，能把電能直接轉換成直線運動機械能，其優點包含結構簡單、重量和體積較低、定位精度高以及系統靈敏高，對於艦載系統來說非常寶貴。

分析進一步表示，美國福特級電磁彈射器就採用直線電機，該航母的電磁彈射器採用288個直線電機模塊，長度大約110米，每個模塊大小、重量相同，可以隨意更換。因此看到「直線電機」就可以推測003型採用電磁彈射器。

▼美國超級航母福特號使用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

美國超級航母福特號在今年7月底用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

事實上被稱為「中國電磁彈射之父」的解放軍海軍工程大學電子力研究所所長馬偉明，曾在一場演講中透露早在2016年就已經進行電磁彈射和蒸汽彈射的實機對比，而在對比中，電磁彈射「各項指標全面優於」蒸汽彈射。同時，他還公開彈射版的殲-15艦載機在陸上基地試驗照片。

該照片當時的曝光，讓大陸軍迷興奮期待電磁彈射能成功引領殲-20上艦。過去有不少評論認為瀋飛研製的殲-31（FC-31）更適合上艦，其最主要原因就在殲-20的起飛重量。資料顯示，殲-20空重約17.5噸，如果上艦的話將大約增重2噸，達到19.5噸的程度，其內油約10噸，最大載重約8噸，這樣最大起飛重量將達到約37噸。

此時，電磁彈射擁有可彈射重量邊界寬，也就是彈射更大起飛重量的飛機和更小起飛重量的小型無人機的典型優點，未來若中國電彈系統的最大彈射重量能夠達到40噸級，則將完全能夠滿足殲-20的上艦需求

▼殲-15疑似進行電磁彈射試驗。（圖／翻攝自大陸軍事媒體）

▲殲-15疑似進行電磁彈射試驗。（圖／翻攝自大陸軍事媒體）

ET快訊
別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開轉運1整年
浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭真相　女兒認屍崩潰：回家了

關鍵字：003型,航母,電磁彈射,直線電機,張國新,江南造船廠,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

陸捐贈斐濟水文測量船完成交付　協助島國應對氣候變化

中國海軍老盾艦改造成功　未來區域防空驅逐艦將達45艘

10款外型「醜到炸」戰機曝光！美軍A-10「疣豬」也在內

300工人11週造100萬把　史上最廉價手槍FP-45 解放者

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

俄核動力無人潛航器水下測試　「海神」能攜核彈頭打擊沿海城市

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

粉紅櫻花、繽紛百日草！桃園走春 5大超浪漫賞花景點

母胎單身你信？Apink娜恩：好想談戀愛　這些人單身20年↑

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

超級盃／波士頓連2大賽擊敗洛城　紅襪愛國者相繼登頂

騙20歲女友賣身「賺旅費」　他負責買套製作「淫卡」招客

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

軍武熱門新聞

接收F-35的DNA　F-16..

專家：中國怎不派殲-20　飛行..

10款超醜飛機曝光！「疣豬」也..

中國改造老盾艦　未來將達45艘

史上最廉價手槍FP-45 解放..

美軍「掃雷海豚」拖重型水雷報復..

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

法軍上將：東風21D無法擊沉航..

新一代國造戰機最快15年後量產

俄4潛艦裝備32具「末日核魚雷..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

中國戰機10年後時速　美這樣預..

國軍「AGM-88B軍購案」大..

兩岸刺刀比較　國軍重實戰解放軍..

更多熱門

相關新聞

反擊「戰鷹繞著寶島飛」　國軍秀肌肉

中共解放軍小年夜在微博發布「我的戰鷹繞著寶島飛」影片，片中除了戰機畫面外，還出現了101大樓等台灣知名地標。我國防部4日也公布新春短片，大秀肌肉，包括雄三超音速反艦飛彈、雄二反艦飛彈等發射演練等通通入鏡，強調春節戰備不打烊，「或許我們會在除夕團圓桌上缺席，但我們守護國人的承諾永不缺席」。

解放軍小年夜發「戰鷹繞寶島」MV　

南韓媒：美擬用終戰宣言換北韓毀核設施

美媒：解放軍的電磁軌道炮「威力可能全球最大」

即／俄國暫停履行《中程飛彈條約》

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

阿滴「寵妹行為全記錄」！

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥見100萬

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面