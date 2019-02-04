殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

▲江南造船廠出現3個疑似003航母分段準備組裝。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

中國第二艘國產航母（003型）分段已在江南造船廠曝光，近日中船集團在公開首席專家張國新的事蹟訊息中，疑似確立了該航母將會跳過蒸汽彈射，使用和美國福特級同樣的電磁彈射系統。分析指出，採用電彈後可讓艦載戰鬥機重載起飛，提升殲-20改裝艦載戰鬥機的可能性，還能彈射各種無人機，執行長時間偵察監視任務。

根據中船集團微信公眾號指出，在中船集團1月29日的2019年度工作會議上，江南造船專項工程總監造師張國新被授予2018年度「中船貢獻獎」。近3年來，張國新主要負責戰略性產品的建造工作，「該產品是國內最先進、建造難度最高的產品」。針對船型特點，他主持開展三大課題研究攻關，其中包括可維性、可操性、可達性的機爐艙仿真設計研究；按直線電機動止工作原理，開展牽引車在線測量技術研究與TS裝置動態補償技術研究。

在上述文章提及的「直線電機動止工作原理」，被外界視為正式替過去各方對中國國產第二艘航母彈射系統爭論劃上一個句號。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，直線電機是電磁彈射器關鍵設備，能把電能直接轉換成直線運動機械能，其優點包含結構簡單、重量和體積較低、定位精度高以及系統靈敏高，對於艦載系統來說非常寶貴。

分析進一步表示，美國福特級電磁彈射器就採用直線電機，該航母的電磁彈射器採用288個直線電機模塊，長度大約110米，每個模塊大小、重量相同，可以隨意更換。因此看到「直線電機」就可以推測003型採用電磁彈射器。

▼美國超級航母福特號使用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

事實上被稱為「中國電磁彈射之父」的解放軍海軍工程大學電子力研究所所長馬偉明，曾在一場演講中透露早在2016年就已經進行電磁彈射和蒸汽彈射的實機對比，而在對比中，電磁彈射「各項指標全面優於」蒸汽彈射。同時，他還公開彈射版的殲-15艦載機在陸上基地試驗照片。

該照片當時的曝光，讓大陸軍迷興奮期待電磁彈射能成功引領殲-20上艦。過去有不少評論認為瀋飛研製的殲-31（FC-31）更適合上艦，其最主要原因就在殲-20的起飛重量。資料顯示，殲-20空重約17.5噸，如果上艦的話將大約增重2噸，達到19.5噸的程度，其內油約10噸，最大載重約8噸，這樣最大起飛重量將達到約37噸。

此時，電磁彈射擁有可彈射重量邊界寬，也就是彈射更大起飛重量的飛機和更小起飛重量的小型無人機的典型優點，未來若中國電彈系統的最大彈射重量能夠達到40噸級，則將完全能夠滿足殲-20的上艦需求。

▼殲-15疑似進行電磁彈射試驗。（圖／翻攝自大陸軍事媒體）